Gaasilekke tõttu suletud olnud Pärnu maantee teelõik avati taas liiklusele

Transpordiamet teatel taastati liiklus Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 34.-35. kilomeetril pühapäeval kell 12.24.

Neljapäeva õhtul toimus maanteel ahelavarii, milles osales ka kaks veeldatud maagaasi (LNG) vedanud tsisternveokit ja ühest neist hakkas gaasi lekkima. Algselt lootis päästeamet lekke kõrvaldada laupäeva keskpäevaks, kuid selleks kulus siiski rohkem aega.

Laupäeva hilisõhtul õnnestus päästeametil lekkiv tsistern ohutusse kohta viia ning tee jäi pühapäevani suletuks, sest enne selle avamist tahtis maanteeamet veenduda, et selle seisukord on turvaline.

Veeldatud maagaasi transporditakse pikamaatranspordis rõhu all temperatuuril -163 kraadi Celsiuse juures. Mahult on see 600 korda väiksem kui tavalises olekus maagaas. Rõhu alt vabanedes gaas aurustub ning see õnnetuspaigas juhtuski. Suures koguses on aine plahvatusohtlik. Pikapeale lahtub gaas aga atmosfääris ohutule tasemele.

26. detsembril kell 21.07 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Saue vallas Metsanurga külas Tallinna-Pärnu maantee 35. kilomeetril, kus vastu teepiiret sõitis sõiduauto Škoda. Seejärel põrkus sõiduk paremale kraavi ning Škoda rehv lendas pihta vastassuunas liikunud sõiduautole, mis sõitis Pärnu suunas.

Teised liiklejad proovisid kraavi paiskunud Škoda juhti abistada ning jäid teele seisma. Neile tagant lähenenud sõidukid ei jõudnud peatuda ning juhtus ahelkokkupõrge mitme sõiduauto ja kahe veoki vahel. Kaks veokit sõitsid teineteise järel ning üks sõitis teisele tagant sisse, tekitades eesmisele tsisternile tugevaid kahjustusi.

Keemiakaitseülikondades päästjad proovisid leket peatada, kuid kuna viga olid saanud nii veoki ventiilid kui ka juhtpult ja lekkis mitmest kohast, siis see ei õnnestunud.