Viljandi muuseumist saab sihtasutus

Kultuuriministeerium teeb valitsusele ettepaneku volitada kultuuriminister Heidy Purgat asutama sihtasutust Viljandi muuseum. Asutatav sihtasutus võtab üle riigiasutuse Viljandi muuseum ülesanded.

Kuigi juriidilises mõttes riigiasutus likvideeritakse, siis faktiliselt ei toimu muuseumi tegevuses katkestust ning riigiasutuse õigussuhted jätkuvad sihtasutuses. Üle antakse kõik see, mille abil sünnib muuseumi põhitegevuse kvalitatiivne sisu.

"Kultuuriministeeriumi senine kogemus näitab, et juhtimismudel on võtmetähtsusega. Kõik endised riigimuuseumid on sihtasutusena kasvatanud omatulu, taotlenud edukalt täiendavaid toetusi erinevatest taotlusvoorudest

ning suurendanud seeläbi muuseumi pakutavast osasaajate arvu. Näiteks endise riigiasutuse Eesti spordimuuseum omatulu 2015. aastal oli umbes 18 000 eurot,

2024. aastal sihtasutusena ligi 215 000 eurot," kirjutatakse otsuse seletuskirjas.

Viljandi muuseumi külastuste arv oli 2023. aastal 6624, omatulu 32 789 eurot ning projektitoetustena saadi 23 548 eurot.

Sihtasutus saab igal aastal oma majandustegevuseks rahalisi vahendeid kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest. Lisaks saab sihtasutus rahalisi vahendeid majandustegevuse tulust ning eri fondidelt ja organisatsioonidelt lisavahendite taotlemisega.

Sihtasutus on kavandatud asutada järgmise aasta veebruaris. Tegemist on 2012. aastala alanud riigimuuseumide reformi viimase etapiga. Reformi eesmärk on suurendada muuseumivaldkonna efektiivsust.