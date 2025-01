Lukašenko rääkis taas võimu rahulikust üleandmisest

Valgevenet 30 aastat valitsenud diktaator Aleksandr Lukašenko teatas, et ei hoia võimust kinni ja on valmis selle sujuvalt uuele põlvkonnale üle andma. Sama rääkis Lukašenko ka viis aasta tagasi enne eelmisi presidendivalimisi, millel toimunud pettused vallandasid pool aastat kestnud meeleavaldused.

"Ma ei hoia võimust kinni, teen kõik, et see võim vaikselt ja rahulikult uuele põlvkonnale üle anda," ütles Lukašenko teisipäeval Minski oblastis Logoiski kirikut külastades.

Samas avaldas Valgevene valitseja lootust, et saab ka uue võimu ajal rahulikult elada, vahendas riiklik uudisteagentuur BelTA.

"Minu lapsed elavad. Ma tahan näha, kuidas neil läheb," rääkis Lukašenko ning täpsustas, et peab silmas kõiki Valgevene lapsi. "Seetõttu on minu suur eelis, et ma ei ürita kuidagi jõuga võimule jääda," lisas ta.

Valgevene järgmised presidendivalimised toimuvad 26. jaanuaril 2025. Neis osalemise pärast konkureerib viis inimest, sealhulgas Lukašenko (70), kes on riiki valitsenud alates 1994. aastast ja kavatseb kandideerida nüüd ka seitsmendaks ametiajaks.

2019. aasta novembris, 2020. aasta augustis toimunud presidendivalimiste eel, teatas Lukašenko oma otsusest kandideerida, märkides, et "ta ei kavatse võimul püsida, kui rahvas teda ei toeta." "Ma ei hoia kramplikult toolist kinni," ütles Lukašenko siis, kuid võimud kõrvaldasid kandidaatide seast siiski kõik Lukašenkole potentsiaalselt ohtlikud kandidaadid, saates nad vangi.

Pärast 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimisi jätkusid Valgevenes üle kuue kuu massimeeleavaldused valimistulemuste vastu, mille võitjaks kuulutati Lukašenko, ehkki opositsioon nimetas valimistulemusi pettuseks. Meeleavaldajad nõudsid Lukašenko tagasiastumist, poliitvangide vabastamist ja uusi valimisi, kuid võimud surusid protestid jõhkralt maha ning vahistasid veel sadu opositsionääre, ajakirjanikke ja kodanikuaktiviste.

Valgevene opositsiooni andmeil on riigis praegu 1259 poliitvangi.