Lävepakuküsitlus: Lukašenko kogus 87,6 protsenti häältest

70-aastane Lukašenko kogus 87,6 protsenti häältest.

Valgevene televisiooni teatel toetas Sergei Sõrankovi 2,7 protsenti, Oleg Gaidukevitšit 1,8, Anna Kanopatskajat 1,6 protsenti ja Aleksandr Hižnjakki 1,2 protsenti hääletanutest. Kõigi kandidaatide vastu hääletas 5,1 protsenti.

Pühapäeva hommikul kell kaheksa avasid valimisjaoskonnad oma uksed esimestele presidendivalimistele pärast seda, kui Lukašenko surus 2020. aastal maha ulatuslikud protestid toona presidendivalimisi saatnud võltsingute vastu.

Seejärel on Lukašenko järjest enam sõltunud Venemaast, lastes tal kasutada ka Valgevene territooriumit sissetungiks Ukrainasse.

Kõik Lukašenko poliitilised vastased on kas vanglas – mõnda on hoitud seal suhtlemisvõimaluseta – või on nad eksiilis koos kümnete tuhandete valgevenelastega, kes on alates 2020. aastast riigist põgenenud.

ÜRO hinnangul on alates 2020. aastast üheksa miljoni elanikuga riigist lahkunud umbes 300 000 valgevenelast, peamiselt naaberriikidesse Poolasse ja Leetu.

Pagenduses elav Valgevene opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja nimetas pühapäeval toimuvaid presidendivalimisi farsiks, mille eesmärk on hoida praegust valitsejat Aleksandr Lukašenkot võimul.

"See, mis Valgevenes täna toimub, on farss," ütles Svjatlana Tsihhanovskaja ajakirjanikele Varssavis, nimetades Lukašenkot kurjategijaks, kes on võimu haaranud.

Tsihhanovskaja kutsus üles kõigi poliitvangide vabastamisele ning vabade ja ausate valimiste korraldamisele.