Sõja 1578. päev: Ukraina droonid ründasid Tjumeni naftatöötlemistehast

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 20. juunil kell 22.52:

- Võimud: Ukraina droonid ründasid Tjumeni naftatöötlemistehast;

- Venemaa rünnakus Harkivile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest;

- Zelenski seadis Lukašenkole nädalase täitmisajaga ultimaatumi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1240 sõdurit;

- Zelenski hoiatas ulatusliku Vene rünnaku eest.

Võimud: Ukraina droonid ründasid Tjumeni naftatöötlemistehast

Tjumeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohalikku naftatöötlemistehast, teatas oblasti kuberner Alexander Moor.

"Droonirünnak Tjumeni naftatöötlemistehasele tõrjuti. Hädaabiteenistused töötavad langenud rusude asukohas. Esialgse teabe kohaselt tehas kahjustada ei saanud ja töötajad on evakueeritud," kirjutas ta Venemaa sõnumirakenduses Max.

Tjumeni naftatöötlemistehas (endine Antipinski naftatöötlemistehas) on Venemaa suurim iseseisev naftatöötlemistehas ja ainus tööstuslik naftatöötlemistehas Uurali föderaalringkonnas, kirjutas Forbes. Kaugus Tjumenist Ukraina piirini on umbes 2000 kilomeetrit.

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest

Venemaa õhurünnakus Ida-Ukrainas asuvale Harkivi linnale hukkus laupäeval üks ja sai viga üheksa inimest, teatasid kohalikud võimud.

Moskva ja Kiiev on viimastel nädalatel vastastikuseid rünnakuid intensiivistanud, samal ajal kui USA juhitud kõnelused 2022. aasta veebruaris alanud konflikti lõpetamiseks on sisuliselt külmutatud.

Harkivi linnapea Igor Terehhov teatas laupäeva varahommikul, et elurajooni tabanud juhitava õhupommi rünnaku tagajärjel jäi naine rusude alla lõksu.

"Kahjuks leiti otsingu- ja päästetööde käigus purustatud hoone rusude alt hukkunu surnukeha," ütles Terehhov Telegrami postituses.

Regionaalse sõjalise administratsiooni juhi Oleg Sõnegubovi sõnul sai rünnakus Harkivi Holodnogirski rajoonile viga üheksa inimest, kellest viis viidi haiglasse.

Lõuna-Ukrainas asuva Hersoni võimud teatasid, et Zelenivkas toimunud droonirünnakus sai viga 72-aastane naine.

Võimude teatel sai Hersoni Korabelnõi rajooni droonirünnakutes viga veel kolm inimest.

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeva hommikul, et nende õhutõrje tulistas öö jooksul üle riigi alla 187 Ukraina mehitamata õhusõidukit.

Viimased droonirünnakud toimusid kaks päeva pärast seda, kui Ukraina tegi oma seni suurima droonirünnaku Moskvale, mis põhjustas tulekahjusid, tabas suurt naftatöötlemistehast ning sundis riigi suurimas lennujaamas läbi viima evakuatsioone.

Zelenski seadis Lukašenkole nädalase täitmisajaga ultimaatumi

Kui Aleksandr Lukašenko ei lülita välja Valgevenes Venemaa droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid sidevahendeid, teevad seda ukrainlased nädala pärast, vahendas portaal Unian president Volodõmõr Zelenski reedel ajakirjanikele öeldud sõnu.

"Lukašenko on Valgevene, meie naaberriigi juht. Julgeolek piiril on meie jaoks äärmiselt oluline. Ta saab suurepäraselt aru, et me oleme juba täiskasvanud. Keegi ei solvu pelgalt sõnade või isiklike märkuste peale. Kui aga solvatakse minu riiki, siis me solvume ega unusta seda," sõnas Zelenski.

Samuti suhtub Ukraina riigipea skeptiliselt Lukašenko teatesse, et too ei tahtvat saada kistud sõtta.

"Ta peab siin aus olema, vähemalt oma rahva vastu, sest mitte teda ei saa sellesse sõtta tõmmata, vaid tema riiki, mida saab teha Venemaa. Just seda on nad teinud sõja esimestest päevadest peale," ütles Zelenski.

Riigipea sõnul lasti täiemahulise sõja alguses Ukraina pihta Valgevene territooriumilt palju rakette. Zelenski sõnul ei usu ta Lukašenko väidet, et olukorda ei kontrollinud tema, vaid Venemaa.

Zelenski märkis, et Venemaa jätkab Lukašenko survestamist oma sõtta astuma, kuid Ukraina annab vastulöögi.

"Pole vaja tarbetuid sõnu. Tal on oma tornidel repiiter-saatjad. Vene või Valgevene omad – mis vahet meil sellest? Kahes Ukrainaga piirnevas oblastis asub tehnika, mis suunab tule Ukraina elanikkonna pihta," ütles Ukraina president.

Zelenski sõnul peaks Lukašenko selle tehnika eemaldama, kui ta sõjas osaleda ei taha.

"Ma arvan, et selleks piisab nädalast. Miks ma ütlen nädalast? Sest praegu surevad selle tõttu iga päev meie rahumeelsed elanikud. Lapsed saavad vigastada. Kui tema seda ei tee, siis teeme meie," võttis Zelenski oma jutu kokku, lubades vastava tehnika hävitada.

Unian tõi varem välja, et meediakanali Raadio Vabadus (Radio Liberty) Valgevene teenistuse andmetel on Venemaa loonud Valgevene piiri lähedale ründedroonide lennutamiseks vähemalt viis uut stardipaika.

Satelliidipilte ja avalikke andmeid analüüsides tegi väljaanne kindlaks, et uued rajatised asuvad Venemaa Brjanski, Orjoli ja Smolenski oblastites. Märgitakse, et mõned neist on tekkinud vaid paarikümne kilomeetri kaugusele Valgevene piirist. Ukraina sõjaväe teatel lendab enamik Vene droone ulatuslike rünnakute ajal läbi Valgevene või kasutab Valgevene ja Ukraina piiri äärseid marsruute.

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi on öelnud, et Kiievil on Valgevenes välja vaadatud 500 sellist sihtmärki.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1240 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 390 660 (+1240)

- tankid 12 041 (+1)

- jalaväe lahingumasinad 24 787 (+4);

- suurtükisüsteemid 44 386 (+88);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1883 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1433 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1695 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 361 803 (+2246);

- tiibraketid 4787 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 109 342 (+476);

- eritehnika 4314 (+5);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Zelenski hoiatas ulatusliku Vene rünnaku eest

President Volodõmõr Zelenski hoiatas Ukraina kodanikke pühapäeva õhtul, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks.

"Täna õhtul ja lähitundidel peame pöörama erilist tähelepanu õhurünnakuhoiatustele," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

"Venelased on valmistunud uueks ulatuslikuks rünnakuks. Palun püsige ettevaatlikud," ütles ta.

Zelenski hoiatus tuleb paar päeva pärast seda, kui Ukraina korraldas ühe nädala jooksul Moskva vastu kaks massilist droonirünnakut, mis ajendasid Kremlit andma kättemaksulubadusi.