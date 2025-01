Eesti piimatootjatele on saabunud stabiilsemad ajad

Osaühingu Viraito tegevjuht Riho Kens ütles, et jaanuari algus on põllumehele vaikne aeg, sest ka osa töötajatest puhkab. Vilgas tegevus käib aga remonditöökojas ja piimafarmis, sest piimatootmine on see, mis ettevõttele raha sisse toob.

"Piima hind on nüüd tõusma hakanud, õnneks. Ja tõuseb võib-olla veel, kui hästi läheb. Nüüd on õiglane hind käes. Meie jaoks tähendab see, et me saame vanad arved ära maksta. Ja rasva kogumisest või sellist juttu ei saa veel üldse rääkima hakatagi," selgitas Kens.

Aktsiaseltsis Pajusi ABF veeti kolmapäeval läga ühest hoidlast teise, et kevadel oleks see põllu kõrvalt võtta. Ettevõtte juhataja Lembit Paal kinnitas samuti, et piimatootjal läheb praegu isegi hästi. Pajusi müüb oma piima Leetu.

"Kui me paar aastat tagasi suutsime läbirääkimistel piimakombinaatidega piimahinna siduda Euroopa Liidu keskmisega, siis selle aasta piimamüügi lepingud on nüüd ka tõesti saadud teha Euroopa Liidu keskmise hinna peale. Novembri hind oli, kui mälu ei peta, 521 eurot tonni eest. See on viimased 10 aastat kogu aeg 300 euro ümber olnud tonn, mõni üksik helgem aasta on olnud, kus on see üle 400 euro tulnud. Aga vähemasti annab tänane piima hind küll võimaluse natuke varusid koguda ja eelmiste aastate kahjumit katta," rääkis Paal.

Kui Pajusi mail on talivilja oras väga ilus, siis Viraito põllul nähtu paneb ettevõtte tegevjuhi Riho Kensi siiski muretsema.

"Taliviljade olukord on üpriski kriitiline. Nüüd on külmetanud, sulatanud, vihma tulnud. Suure tõenäosusega jääb hauduma talivili," ütles ta.