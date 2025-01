Kohtla-Järve otsib loodavale ühendkoolile nime ja juhti

Kohtla-Järve ühendab eelolevast sügisest Ahtme linnaosa kolm põhikooli üheks ning see on ajendanud linnavalitsust ühendkoolile nii juhti kui ka nime otsima.

Kohtla-Järve Ahtme linnaosas elab üle 15 000 elaniku ehk seal on inimesi sama palju kui Eesti suuruselt kaheksandas linnas Rakveres. Ahtme linnaosa enam kui 1300 last käivad praegu kolmes põhikoolis, mis sügisest liidetakse üheks.

"Õpilaste arv on jäänud väiksemaks ja on mõistlikum, kui koolihooned on ühise juhtimise all. See on parem nii inimressursi kasutamise kui ka rahalise kokkuhoiu mõttes," selgitas Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo.

Ühendkoolile loodetakse leida jaanuari lõpuks uus juht. Käimas on ka nimekonkurss, kus inimeste pakutud variantidest teeb eelvaliku žürii.

"Valime nende hulgast viis paremat ja need lähevad siis Volisesse ehk meie elektroonilisse hääletussüsteemi, kus saavad valida linnakodanikud," ütles Kaselo, kes on ka kooli nime eelvaliku žürii esimees.

Ahtme ühendkoolile ehitatakse riigi toel ka uus hoone, mis loodetakse valmis saada 2029. aastal. Maksma läheb see umbes 16 miljonit eurot.

Eelmisel aastal valmis Kohtla-Järve Järve linnaosas uus koolimaja. See läks plaanitust kallimaks ja seda ehitati ka kauem kui alguses arvati. Tehtud vigu loodab linn Ahtme ühendkooli ehitamisel vältida.

"Kohe algfaasis tuleb kooskõlastada koolitöötajatega see, mis puudutab ruumide vajadust. Nii palju kui mulle teada, ei sujunud eelmine kooli ehitamine just kooskõlastamise mõttes ja ei arvestatud piisavalt koolijuhi sooviga. Kindlasti tuleb konsulteerida rohkem inimestega, kes seal hakkavad päevast päeva töötama," rääkis Kaselo.

Kokku õpib Kohtla-Järve seitsmes põhikoolis üle 2600 õpilase.