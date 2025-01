Sven Pertens sai kahtlustuse kriminaalasjas

"Eile, 8. jaanuaril tabas mind üllatusena õiguskaitseorganite huvi minu ja mu ettevõtete AS Trev-2 Grupp ning SPK Investeeringud OÜ tegevuse ja tehingute vastu, millega kaasnesid läbiotsimised mu kontoris, kodus ja autos," avaldas Pertens ajakirjandusele saadetud avalduses.

Pertensi sõnul võttis politsei ära tema mobiiltelefoni ja arvuti ning ta kasutab praegu asendustelefoni ja asendusarvutit.

"Sain ka kahest erinevast ja üksteisega mitte seotud episoodist koosneva kahtlustuse. Kinnitan siinkohal, et ei tunne endal kummaski keskkriminaalpolitsei poolt kirjeldatud episoodis mingit süüd olevat ega ole ma ka kellelegi

mingit kahju tekitanud," lisas ta.

Pertens rääkis, et esimeses episoodis käsitletakse 2023. aasta detsembris AS TREV-2 Grupp kuulunud kinnistute müüki Tallinnas Lagedi teel.

"Kahtlustuse kohaselt leitakse, et olen ettevõtte juhatuse liikmena tegutsenud mitte ettevõtte, vaid isiklikes huvides, müües kinnistud tuttavale ettevõtjale ja hiljem teenides vaheltkasu nende kallimalt edasimüüki korraldades.

Kommentaariks saan öelda, et olin tõesti antud müügitehingu kokkuleppija ja elluviija rollis, kuna see oli minu töö nii seadusest, ettevõtte põhikirjast kui minust kõrgemalseisva juhtorgani ehk nõukogu otsusest ja volitusest tulenevalt. Kinnistute müügitehingu hinna määrasime kutsestandardile vastava hindaja ametliku akti alusel ja hinna sobivust kinnitas ka AS TREV-2 Grupi nõukogu," rääkis Pertens.

Pertens täpsustas ERR-ile, et kinnistute hind oli 280 000 eurot.

"Juhatuse liikmena täitsin mina oma hoolsuskohustust, ettevõte sai turuhinnaga ning soovitud ajaraamis realiseerida oma põhitegevuseks ebavajaliku vara ja

hankis likviidseid vahendeid tegevuse finantseerimiseks viimase kahe aastaga drastiliselt kukkunud teedeehitusturul," lisas ta.

Pertens rääkis, et kahtlustuse järgi oli Pertensi poolt kinnistute müügist saadud vaheltkasu 60 000 eurot pluss käibemaks. "Aga see ei olnud vaheltkasu, vaid ostjal plaanid muutusid. Kui ostja alguses kavatses sinna ehitada endale tootmisbaasi või muul viisil arendada, siis majandusolukord tingis ikkagi vajaduse need kinnistud müüa. Ja kuna ma tundsin ennast ka puudutatuna, kuna ostja oli minu hea sõber, siis ma ei tahtnud, et talle sellest omandatud kinnistutest mingisugune probleem jääks, kuna mina need AS Trev-2 esindajana talle müüsin. Ja siis ma hakkasin otsima ostuhuvilisi. Ja see müük toimus siis umbes üheksa kuud peale nende kinnistute omandamist," rääkis Pertens.

Esialgne ostja oli Pertensi sõnul OÜ Teed ja trassid, mille omanik on Tõnu Mühle.

Ta märkis veel, et teises episoodis käsitletakse Rail Baltica Harjumaa põhitaristu esimese ehitusetapi hanke täitmist.

"Vastava konkursi võitsid ja 11. jaanuaril 2024 hankelepingu sõlmisid AS TREV-2 Grupp ja AllSpark OÜ ühispakkujatena. Kahtlustuses heidetakse mulle ette, et pool aastat hiljem olen ühe allhankijaga suheldes toime pannud rikkumise, mille juriidiline klassifikatsioon on "altkäemaksu lubamisega nõustumine erasektoris". Inimkeeli lahtiseletatult olevat ma kuritarvitanud oma ametikohta selleks, et kindlustada allhankijale läbi tema allhankija vastava töölõigu teostamise alltöövõtulepingu võitmist. See juhtum on juba nii segane, et pean isegi lähemalt süvenema, et saaks selgeks, millest selline tõlgendus on tuletatud ja kes on kahju kannatanud. Kahtlustus mõjub kummastavana veel seetõttu, et allhankijate valikud kõnealuses projektis, nagu ka kõigis teistes TREV-2 projektides, teeb projektimeeskond koostöös valdkonnajuhiga, mitte juhatuse esimees," lausus Pertens.

"Kuna altkäemaksu mulle ei ole keegi lubanud, aga et viidatakse mingisugusele arvele, mille see ettevõte on Trev-2 esitanud. Kui ma nüüd peast peaksin ütlema, siis see arve oli umbes 7000 eurot," sõnas Pertens.

Pertensist sai Trev-2 enamusaktsionär

Pertens ütles veel taustaks, et alates juunist 2024 pidas ta läbirääkimisi AS TREV-2 Grupp enamusosaluse ostmiseks, kuna senine enamusaktsionär, Prantsuse ehituskontsern Vinci Construction, soovis ärist väljuda.

"6. augustil sõlmitud ostu-müügi lepinguga omandasin 82 protsenti AS TREV-2 Grupp aktsiatest. Peale seda olen täpselt sama hinnaga ostnud kaasaktsionäridelt täiendavalt kokku aktsiaid, kasvatanud oma osaluse 99,3 protsendini ja lähiajal on kavas ka viimase 0,7 protsendi aktsionäride väljaost sama aktsiahinnaga. Sestap on minu huvid vägagi samad, mis TREV-2 omad," rääkis Pertens.

Pertens rääkis ka seda, et vaidlusi aktsionäridega tal üleval ei ole. "Mul ei ole ühtegi vaidlust. Kõik aktsionärid, kellega ma olen rääkinud, on olnud huvitatud neid aktsiaid müüma," lausus Pertens.

"Kokkuvõttes tegutsen nüüd selle nimel, et uurimise käigus selgitada esitatud kahtlustuste alusetust ning kõnealuste juhtumite kirjeldustes ja neist tehtud järeldustes sisalduvate mõttekäikude põhjendamatust. Loodan, et suudame arusaamatuse lahendada juba eeluurimise käigus, kuid vajadusel olen valmis oma õigusi kaitsma kohtus. Olen samalaadses seisus olnud ka varasemalt ning saanud kohtust õigust – usun, et õigus ja õiglus võidutsevad ka seekord," ütles ta veel.

Pertensi sõnul on uurimisega saanud kahju ettevõtte tegevus ja kahju on saanud ettevõte ka majanduslikult.

Keskkriminaalpolitsei kommentaar

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp ütles ERR-ile, et eeluurimise huvides kahtlustuse täpsemat sisu avaldada ei saa, aga kinnitas, et kolmapäeval teostasid keskkriminaalpolitsei ametnikud ka erinevaid menetlustoiminguid kahtlusalustega seotud asukohtades.

"Keskkriminaalpolitsei esitas 42-aastasele mehele ja temaga seotud äriühingule esialgse kahtlustuse paragrahvide alusel, mis käsitlevad altkäemaksu andmist erasektoris ning dokumendi võltsimist ja võltsitud dokumendi kasutamist. Samuti on esitatud esialgne kahtlustus 60-aastasele mehele altkäemaksu võtmises erasektoris ning usalduse kuritarvitamises," kommenteeris Sepp.

Sepp lisas, et kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.