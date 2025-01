Piirkondlikke ühistranspordikeskusi võib ees oodata liitmine

Regionaalministeerium korraldab uuest aastast ümber maakondlike ühistranspordikeskuste töö ja kaalutakse nende ühendamist. Omavalitsused pelgavad, et see halvendab kaugemate piirkondade ühistranspordi kvaliteeti.

Eestis korraldab maakondlikku bussiliiklust 11 ühistranspordikeskust. Ministeeriumi sõnul on kindel, uuest aastast korraldatakse nende töö ümber, praegu kaalutakse ühistranspordikeskuste liitmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna ei oska ma öelda, mitu keskust jääb alles. Me täna vaatame lisaks sellele, et mis võiks olla tulevikus see arv, üle ka selle, mis võiksid olla ülesanded, mis jäävad kohalikule tasandile. Ja mis on need ülesanded ja tegevused, mis on mõistlik tuua kesksele tasandile. Nad on pisut killustunud ja nende omavaheline koostöö ja ka koostöö teiste transpordi liikide vahel on olnud vähene," rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Kui Hartman ei räägi konkreetsetest numbritest, siis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi Andrus Kärpuki sõnul on ministeerium oma ettepanekus transpordikeskustele olnud siiski selgem.

"Ministeeriumi nägemuses on optimaalne arv kolm kuni neli. Milline see täpselt on, ilmselt kujuneb konsultatsioonide käigus välja," sõnas Kärpuk.

Hartman ütles, et rahalist kokkuhoidu ümberkorraldus ei anna. Tema sõnul on asja mõte ühistransporti paremini korraldada ja teha mugavamaks. Ühistranspordikeskused pelgavad aga, et läheb täpselt vastupidi.

"Kõige suurem murekoht ongi see, et võib-olla selle ühistranspordi korraldamine kaugeneb sõitjatest piirkondade mõttes. Praegu nagu tundub, et siiski korraldus on suhteliselt optimaalne," sõnas Kärpuk.

Nii Pärnu kui ka Viljandimaa ühistranspordikeskuste juhid ütlevad, et juhtimise tsentraliseerimise eesmärk on segane ja soovivad senise maakondliku juhtimise jätkumist.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase ütles, et omavalitsuste mured tulid teemaks üldkoosolekul. "Kõige suurem mure oli see, et ei saada päris hästi aru, miks soovib riik vähendada Viljandimaa kohalike omavalitsuste otsustusõigust Viljandimaal toimuva üle. Ollakse mures selle üle, et ühistranspordiga liigume samas rütmis, nagu ühel hetkel teehoiuga, kus kui transpordiamet korraldab teehoiukava, siis kõige suuremat tähelepanu saavad teed, kus on hästi palju autosid ja kus on vähem autosid, see saab vähem tähelepanu ja sama hakkab olema ka ühistranspordiga meie arvates tuleviku vaates," rääkis Kase.

Kagu ühistranspordikeskuse juht Sander Saar ütles, et tema arvates on kavandatava plaani suurim küsimus ühistranspordi jätkusuutlik rahastus. Kuigi täna on küsimusi rohkem kui selgust, ollakse valmis ministeeriumiga läbi rääkima.

"Valmisolek ilmselt paljuski sõltub ka sellest, et mida ministeerium näeb, et uus ühistranspordikeskus, regionaalne ühistranspordikeskus, milliseid ülesandeid peaks ta täitma. Teema väärib arutamist ja seda me ka see kuu teeme," ütles Saar.

Ministeeriumi sõnul võiks kevade lõpuks olla selge, kuidas ühistranspordikeskuste töö uuest aastast jätkub.