Ühistranspordikeskuste juhid ja minister vaidlesid reformi üle

Regionaalminister Piret Hartman ütles pärast koosolekut, et eesmärk on muuta ühistransport kasutajasõbralikumaks, tuua rohkem inimesi seda kasutama ja muuta see efektiivsemaks.

"Üle-eestiline tervikpilt ja kuidas erinevad transpordiliigid omavahel toimivad, kuidas meil oleks võimalik teha ka erinevaid aredusi, teha paremaid hankeid – need on kõik need küsimused, mis tegelikult ka täna siit läbi kõlasid, mis vajavad ka tulevikus lahendamist," rääkis Hartman.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk lubas kuuldud info piirkonna omavalitsusjuhtidele edasi anda.

"Info on selline, et ühistranspordikeskuste liitmine kindlasti tuleb, sellega soovitakse lõpule jõuda selle aasta lõpuks," sõnas ta.

"Majanduslikku põhjendust sellel (reformil) ei ole, aga et sellest hakkab kuidagi ühistranspordi kasutajate arv tõusma ja nii edasi. Eks me siis näeme," lisas Kärpuk.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase leiab, et ühendamine ühistranspordikeskuste tegelikke probleeme ei lahenda, seetõttu Viljandimaa omavalitsusjuhid reformi ei toeta.

"Tänane ühistranspordikorraldus nende poolt vaadates on näiteks Viljandimaal hästi korraldatud ja piirkondade liitmist või ühistranspordikeskuste liitmist nemad praegu õigeks ei pea. Kui me tahame ühistranspordist rääkida nii, et parandame ühistransporti, siis on sinna hulk raha vaja. Ja maal inimesed tegelikult täna ootaksid mõnes kohas ka tihedamat ühistransporti," rääkis Kase.

Millal ja mitu piirkondlikku ühistranspordikeksust luuakse, Hartman ütlema ei soostunud, sest ees seisavad arutelud kohalike omavalitsustega.

"Isegi siis, kui me mõtleme selle peale, et me koondame võib-olla ühistranspordikeksused suurematesse piirkondadesse, peavad need inimesed alles jääma, kes kohapeal neid küsimusi lahendavad ja korraldavad," ütles minister.