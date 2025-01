Tallinna linnaelumuuseum vahetab välja 24 aastat vana püsinäituse

"Sulgeme veebruari algusest ekspositsiooni, et panna üles uus, mis läheb lahti novembris-detsembri alguses," ütles Tallinna linnamuuseumi direktor Heli Nurger.

Linnaelumuuseum vahetab välja kogu ekspositsiooni, mis on olnud seal üleval 24 aastat. "Vahetame selle ringi, et eksponeerida keskaegset Mustpeade vennaskonna pärandit. Samuti teeme läbilõike Tallinna ajaloost eluvaldkondade kaupa," sõnas Nurger.

Veel viimaseid nädalaid on üleval püsiväljapanek Tallinnast kui sadamalinnast ja hariduskeskusest, samuti eri meistritest, kes siin tegutsenud. Lisaks väljapanek aaretekamber, kus on eksponeeritud mõningaid Mustpeade varasid.

Ajutistest näitustest on praegu üleval näitus lauakatmiskultuurist "Palume lauda!" ja näitus "Kõlvatu Tallinn", mis räägib prostitutsioonist Tallinnast.

Uue näitusega jätkab muuseum Tallinna vanema ajaloo tutvustamist.

"Mustpeade varad on ühed Tallinna kõige väärtuslikumad varad, mida pole ammu sellises mahus välja pandud. See on eksklusiivne ekspositsioon," sõnas direktor.

Varadeks on hõbevarad, tekstiilid ja kunstivarad. "Tahame rääkida ka laiemalt, milline oli Tallinna kultuur seltsides," sõnas Nurger.

Mustpeade näituse kuraatoriks on Tallinna linnamuuseumi vanemteadur Piia Ehasalu ja Tallinna elu näituse kuraatoriks on peavarahoidja Maris Rosenthal. Näitust ehitab OÜ Pult. Näitustel on läbivalt ka vaatamist lastele.

Uus näitus maksab ligikaudu 900 000 eurot ja seda rahastab Tallinna linn oma eelarvest.