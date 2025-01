Eurokomisjon lubas Bretonil liituda USA finantshiiglase nõuandva nõukoguga

Komisjon teatas, et endise voliniku Bretoni plaanitav ametiaeg Bank of America nõuandva nõukogu liikmena on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 245. See artikkel paneb paika, mida üks eurovolinik tohib teha ning mida mitte.

Samas Politico kirjutab, et komisjoni käitumisjuhendite kohaselt ei tohi ametist lahkuvad volinikud teha kaks aastat sellist tööd, mis hõlmab lobitöö tegemist. Seetõttu tekitas Bretoni uus ametikoht mõningate eurosaadikute seas küsimusi.

"Kuidas see pole lobitöö?" uuris Saksa roheliste liige ja eurosaadik Daniel Freund.

Breton lahkus siseturuvoliniku kohalt mullu septembris, veidi enne oma ametiaja lõppu. Ta ütles, et tema uue ametikoha näol on tegemist pelgalt nõuandva positsiooniga, palka ta siiski selle eest saab. Tema sõnul pole see täiskohaga töö, toimub vaid kolm kohtumist aastas.

Breton teavitas komisjoni juba oktoobris, et tahab liituda liituda panga nõukoguga. Komisjon vaatas novembris Bretoni taotluse läbi ja palus lisainformatsiooni. Neljapäeval kiitis komisjon tema taotluse heaks, kuid tingimusel, et Breton ei hakka tegelema lobitööga.

Breton oli varem üks Euroopa Liidu mõjukamaid ametnikke, kes on alates 2019. aastast asunud karmile positsioonile maailma suurimate digitaalplatvormide rikkumiste vastu.

Viimasel ajal on Breton murdnud piike ka Elon Muskiga ning tuletanud miljardärile meelde, et DSA (digiteenuste õigusakt) paneb platvormidele kohustuse kasutada tõhusaid meetmeid, et takistada sisu levikut, mis võib avaldada kahjulikku mõju avalikule julgeolekule.