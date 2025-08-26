X!

Trump ähvardas USA digifirmade tegevust piiravaid riike

USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Andrew Leyden
USA president Donald Trump ähvardas kehtestada täiendavad tollid ning lõpetada tehnoloogia ja kiipide müügi riikidele, kus kehtivad digitaalreeglid, mida ta peab Ameerika ettevõtete suhtes diskrimineerivaks.

"Ma annan kõigile riikidele, kus kehtivad digitaalmaksud, õigusaktid, reeglid või määrused, teada, et kui neid diskrimineerivaid meetmeid ei kõrvaldata, kehtestan mina Ameerika Ühendriikide presidendina selle riigi ekspordile USA-sse märkimisväärsed täiendavad tollitariifid ja ekspordipiirangud meie kõrgelt kaitstud tehnoloogiale ja kiipidele," teatas Trump sotsiaalmeediakanalis Truth Social ööl vastu teisipäeva avaldatud postituses.

Trumpi administratsioon ja mõned selle liitlased tehnoloogiasektoris on korduvalt rünnanud Euroopa Liidu digiteenuste määrust (DSA), ühenduse peamist regulatsiooni sotsiaalmeedia platvormide ohjeldamiseks, nimetades seda orwellilikuks ja süüdistades blokki tsensuuris. USA valitsus väidab ka, et digiteenuste määruse aspektid tooks kaasa kulusid tema ettevõtetele, edastas väljaanne Politico.

Uudisteagentuur Reuters teatas esmaspäeval nimetutele allikatele viidates, et USA kaalub viisapiirangute kehtestamist EL-i ametnikele seoses DSA-ga ning et USA ametnikud pidasid eelmisel nädalal sellel teemal arutelusid. USA välisministeerium keeldus neid teateid kommenteerimast.

Vastuseks väljaande Politico taotlusele toimunut selgitada, ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja esmaspäeval: "Jälgime suure murega Euroopas suurenevat tsensuuri, kuid meil pole praegu täiendavat teavet anda."

Reuters ei täpsustanud, millised Euroopa Liidu või liikmesriikide ametnikud võivad sattuda tule alla, märkides, et meetmete edasiarendamise kohta pole lõplikku otsust tehtud.

Digiteenuste määrus reguleerib veebiplatvorme, nagu sotsiaalmeedia ja e-kaubandus, samuti otsingumootoreid. Need, kellel on Euroopa Liidus üle 45 miljoni kasutaja, sealhulgas Facebooki ja Instagrami omav Meta, TikTok ja X, peavad järgima rangeid reegleid oluliste riskide, näiteks väärinfo leviku ja alaealistele tekitatud kahju hindamise ja leevendamise kohta. Kuid USA vabariiklased, sealhulgas asepresident J. D. Vance, on öelnud, et seadus institutsionaliseerib tsensuurirežiimi, mis lämmatab sõnavabadust.  

USA välisministeerium on algatanud määruse vastu kampaania. Pressiesindaja märkis, et mais kehtestas välisminister Marco Rubio viisapiirangud, et takistada riiki sisenemist "ameeriklasi tsenseerivatel välisriikide kodanikel".

Euroopa Komisjon vastutab määruse rakendamise eest väga suurtel platvormidel, kusjuures riiklikud reguleerivad asutused vastutavad oma riikide eest.

EL-i järeleandmised digiteenuste määruse osas, mida Valge Maja väidetavalt surus peale, ei realiseerunud EL-i ja USA vahelises kaubanduslepingus.

Euroopa Komisjon ja mitmed riiklikud reguleerivad asutused ei vastanud Politico kommentaaritaotlusele kohe.

Toimetaja: Mait Ots

