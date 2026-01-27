X!

Analüüs: Venemaa edukaim valeinfokampaania käib Euroopa sõnavabaduse pihta

Välismaa
Nutitelefon sotsiaalmeediaäppidega.
Nutitelefon sotsiaalmeediaäppidega. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Alicia Windzio
Välismaa

Vene propagandistid paistavad ära kasutavat USA juhtide ja nende liitlase, sotsiaalmeediaplatvormi X omaniku Elon Muski pahameelt Euroopa Liidu digivaldkonnale kehtestatud piirangute pärast, kes nimetavad seda tsensuuriks. Sellest suhtumisest paistab püüdvat kasu lõigata ka Venemaa, mille propagandistid üritavad näidata Euroopat "digitaalse gulagina", mis on pühendunud sõnavabaduse mahasurumisele veebis, kirjutas The Kyiv Independent.

Väljaandega rääkinud eksperdid lükkavad tagasi väited, et EL-i digimäärused on loodud sõnavabaduse lämmatamiseks. Nende sõnul püüavad EL ja riikide valitsused luua raamistikke kahjuliku sisu – alates seksuaalsest väärkohtlemisest kuni desinformatsioonini – vastu võitlemiseks koostöös platvormipakkujatega.

"Venemaa propaganda kujutab kõiki desinformatsioonivastaseid pingutusi ohuna sõnavabadusele," ütles Euroopa hübriidohtudega võitlemise oivakeskuse desinformatsiooniekspert Jakub Kalensky. Ta lisas, et Euroopa tegevust ei saa võrrelda Kremli igapäevase infovägivallaga omaenda elanikkonna ja okupeeritud Ukraina alade elanikkonna vastu.

Viimane Moskva propagandakampaania oli suunatud Ühendkuningriigi ja EL-i püüdlustele reguleerida X-i (endine Twitter), isegi kui platvorm on Venemaal blokeeritud nagu ka Facebook, Instagram ja mitu muud ühismeediakeskkonda.

Briti uurimine X-i suhtes

Moskva mitteametlik majandussaadik USA-s Kirill Dmitrijev on süüdistanud Ühendkuningriigi peaministrit Keir Starmerit miljardär Muski platvormi blokeerimise katses, nimetades Suurbritannia juhti tsensoriks.

Tegelikkuses algatas Briti meediaregulaator Ofcom X-i suhtes uurimise mure tõttu, et sellega seotud tehisintellekti Grok abil loodud seksualiseeritud pildid, sealhulgas lastest, võivad rikkuda Briti seadusi.

Rikkumise korral on X kohustatud astuma samme Ühendkuningriigi seaduste järgimiseks või tuleb tal trahvi maksta. Ofcomi teatel saab regulaator paluda kohtul blokeerida juurdepääs saidile või kohustada reklaamijaid lõpetama oma teenuste pakkumine seal ainult kõige tõsisemate rikkumiste korral.

14. jaanuaril teatas Starmer, et X nõustus Briti seadusi järgima.

Dmitrijevi retoorika näis olevat suunatud USA konservatiivsele publikule ja selles mõistis ta hukka Ühendkuningriigi "süvariigi" ja kirjeldades Starmerit kui Trumpi-vastast ja woke-poliitikut, kes sarnaneb Donald Trumpile 2024. aasta valimistel alla jäänud demokraatide kandidaadi Kamala Harrisega.

Veebipõhiseid mõjutusoperatsioone ja desinformatsiooni jälgiva andmeanalüüsi ettevõtte LetsData desinformatsiooni jälgimise meeskond ütles, et venekeelsete Telegrami kanalite ja X-i pahatahtlikud kontod on seda narratiivi tugevalt toetanud, võimendades Muski kriitikat Ühendkuningriigi suunas, mis tema sõnul on fašistlik riik ja vanglamaa.

LetsData andmetel süüdistavad narratiivi levitajad – kes tegutsevad ka mitmes Euroopa riigis – Ühendkuningriiki ja EL-i tsensuuris, kuna nad vaigistavad kriitikuid, täpsemalt Vene-meelseid hääli.

Sõnavabadus Euroopas

Vene propaganda on kasutanud sarnast taktikat ka Euroopa Liidus, süüdistades blokki tsensuuris sotsiaalmeedia, eriti tema püüdlustes X-is toimuvat reguleerida.

Dmitrijev süüdistas Brüsselit mitte ainult vandenõus koos Londoniga X-i keelamiseks. Tema ja Venemaa propagandakanalid tormasid Muski kaitsele, kui X-ile määrati läbipaistvusrikkumiste eest 120 miljoni euro (140 miljoni dollari) suurune trahv.

Euroopa Komisjon trahvis X-i oma digiteenuste määrusele (DSA) viidates muuhulgas kinnitatud kasutajate siniste linnukeste petliku kasutamise ja läbipaistvuse puudumise eest

Trahv võeti Trumpi administratsiooni poolt vastu pahameelega ja isegi karistati endist Euroopa Komisjoni volinikku Thierry Bretoni kui DSA peamist kavandajat selle eest, mida nad nimetasid tsensuuriks.

Musk vastas trahvile üleskutsega Euroopa Liidu laialisaatmisele, millele avaldas kiiresti toetust Vene propagandakanal RT (varasema nimega Russia Today – toim.), nimetades EL-i bürokraatlikuks koletiseks, mis püüab oma tahet sotsiaalmeediaettevõtetele peale suruda.

Kalensky nimetas seda, et sellist narratiivi kordavad ka lääne poliitikud ja otsustajad, nimelt USA administratsioon, Venemaa suureks eduks.

Tema sõnul hirmutab selline kampaania ka neid poliitikakujundajaid ja otsustajaid, kes peaksid vastutama desinformatsiooni-vastase võitluse eest, kes kardavad rünnakuid sõnavabaduse piiramise ettekäändel.

"Venemaa jaoks on see üsna tõenäoliselt viimase enam kui kümne aasta edukaim desinformatsioonikampaania," ütles Kalensky The Kyiv Independentile.

ELi õigusaktide selgitus

EL-i digiteenuste määrus, mis on 2022. aastal kehtestatud eeskirjade kogum sisu modereerimise ja platvormi läbipaistvuse tagamiseks, on varemgi Venemaa propaganda ja Moskvaga seotud tegelaste sihtmärgiks sattunud. Dubais elav ja populaarse rakenduse Telegram, mida peetakse seotuks ka Venemaa luurega, asutaja Pavel Durov ütles, et EL on muutumas digitaalseks gulagiks, kus juhid vaigistavad opositsiooni tema sõnul "tsensuuri (DSA) ja massilise jälgimise (Chat Control) abil".

Hamburgis asuva Hans-Bredow-Instituudi Leibnizi Meediauuringute Instituudi direktor Wolfgang Schulz ütleb, et kuigi DSA-d kritiseeritakse paljuski õigustatult, põhineb selle kujutamine tsensuurimasinana kas selle fundamentaalsel mittemõistmisel või tahtlikul propagandal.

Digiteenuste määrus ise ei määratle, mis loetakse ebaseaduslikuks sisuks – selle otsustavad riikide valitsused, ütles meediaõiguse ekspert ajalehele Kyiv Independent.

"Määrus nõuab, et platvormid looksid tõhusad kaebuste esitamise ja teavitusmehhanismid ebaseadusliku sisu kohta käivate teadete menetlemiseks, tagaksid läbipaistvuskohustuste täitmise ja hindaksid oma teenustest tulenevaid süsteemseid riske," selgitas ta.

Digiteenuste määrusest eraldi seisev ja alles kavas olev EL-i õigusakt on nn vestluste kontroll (Chat Control) ehk laste seksuaalse väärkohtlemise regulatsioon (Child Sexual Abuse Regulation, CSAR), mille tuliselt arutatakse ja mis käsitleb laste seksuaalse väärkohtlemise materjali tuvastamist digitaalsete platvormide jälgimise abil. Ettepanek, mida pole veel vastu võetud, on EL-is kriitikat saanud ja selle kõige vastuolulisemad aspektid sõnumisiderakenduste jälgimise osas jäeti eelmisel aastal kõrvale.

Venemaa – sõnavabaduse eest võitleja välismaal, tsensor kodus

Teravas vastuolus tema süüdistustega Euroopa vastu säilitab Venemaa ise range kontrolli oma inforuumi üle, rookides sellest välja seda, mida ta nimetab Ukraina sõja kohta ebaseaduslikuks sisuks ja valeuudisteks.

Sõnavabaduse mahasurumine on alates täiemahulise sissetungi algusest kiirenenud, kusjuures sõltumatu meedia on suures osas välja tõrjutud ja tembeldatud ekstremistlikuks ja välisagentideks.

Meediavabaduse kaitse organisatsiooni Piirideta Reporterid 2025. aasta sõnavabaduse indeks annab Venemaale 180 vaadeldud riigi seas 171. koha, mis on langus võrreldes eelmise aasta 162. kohaga.

Twitter, Facebook ja Instagram on alates 2022. aastast Venemaal blokeeritud, kusjuures Meta – Facebooki ja Instagrami emaettevõte – on tembeldatud ekstremistlikuks organisatsiooniks. Venemaal asuvad kasutajad peavad nendele platvormidele juurdepääsuks pöörduma VPN-teenuste poole.

Paradoksaalsel kombel, samal ajal kui Dmitrijev pilkab Ühendkuningriiki väidetava X-i keelustamise katse pärast, viitab tema profiiliinfo sellele, et ta postitab samas keskkonnas Prantsuse VPN-i abil.

Venemaa föderaalne tsensor Roskomnadzor kinnitas 2025. aasta veebruaris, et ei näe põhjust X-ile seatud piirangute tühistamiseks, hoolimata putinistliku ideoloogi Aleksandr Dugini ja teiste väidetest, et platvorm on uue omaniku all läbi teinud muutusi.

Venemaa võimud jätkavad ülejäänud digitaalse meedia platvormide piiramist. YouTube on alates 2024. aastast piiratud, kõned Meta WhatsAppi ja Telegrami kaudu on piiratud ning laual on WhatsAppi täielik keelustamine.

Selle asemel reklaamib Moskva platvorme, mille üle tal on tihe kontroll, näiteks VKontakte või videoplatvorm Rutube.

"Seetõttu ei saa Venemaad pidada sõnavabaduse kaitsjaks; seetõttu tuleks kõiki nende väiteid sõnavabaduse kohta vaadata skeptiliselt," ütles LetsData ohuluure direktor Roman Osadchuk.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:23

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" päästeameti juht Margo Klaos

14:14

Talveks aju kahandav näriline võib aidata mõista ajuhaiguste tekkepõhjuseid

14:12

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

13:57

Kell 20 "Impulss": kas ja kuidas Eesti narkopoliitikat muuta?

13:56

Omavalitsused võivad bioprügi kompostijatelt fototõestust nõuda

13:52

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: ERR-i juhatuse esimees Erik Roose

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

13:50

Analüüs: Venemaa edukaim valeinfokampaania käib Euroopa sõnavabaduse pihta

13:46

Botnica asub Sillamäe ja Kunda lähistel jääd murdma

13:37

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

26.01

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

10:50

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

26.01

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

06:52

Tallinn loobub rattateede ehitamisest Narva maanteel ja Liivalaia tänaval

26.01

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

26.01

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

12:13

Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:12

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

13:37

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

13:01

Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

12:29

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

loe: kultuur

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

13:15

Otseülekanne kell 18.30: Taani kuninga visiidi kontsert

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

loe: eeter

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

08:33

Eestisse saabuva kuningapaari giid: taanlased väga armastavad oma kuningat

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

12:25

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

12:20

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

12:20

Ilm läheb veidi külmemaks

10:55

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

09:55

Ilm on täna olulise sajuta

09:50

ICE ametnikud lahkuvad Minneapolisest

09:50

Ministeeriumidel puudub üksmeel angerjavarude kaitsel

09:30

Raadiouudised (27.01.2026 09:00:00)

26.01

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo