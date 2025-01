Ida-Tasmaanias elavad pingviinitibud jäid vee soojenemise tõttu nälga

Ajaleht The Times kirjutab, et merevee soojenemise tõttu ei lähe kääbuspingviinid enam Tasmaania saare idaosas asuvasse kolooniasse ning seetõttu jäid seal elavad pingviinitibud nälga.

Umbes kuu aega tagasi lõpetasid täiskasvanud kääbuspingviinid oma igaõhtused külastused ning seal elavatel pingviinitibudel pole enam midagi süüa.

Pole täpselt teada, miks pingviinid oma järeltulijad hülgasid, kuid teadlased arvavad, et Tasmaania idaosa vete soojenemise tõttu on kadunud väikesed kalad. Viimased on osa täiskasvanud pingviinide toidulauast.

See tähendab, et täiskasvanud pingviinidel pole enam toitu, mida viia oma järeltulijatele. Ka kohalikud elanikud on teatanud, et rannikul on pingviinitibude laibad.

Nic Wardlaw on Tasmaanias turistidele pingviinikolooniat tutvustanud juba ligi 30 aastat. Täiskasvanud pingviinide kadumine hämmastas teda ja ta ütles, et pole varem midagi sellist täheldanud.

"Nüüd oleme jõudnud selleni, et me ei näe ühtegi lindu koju tulemas," ütles Wardlaw.

Ökoloog Eric Woehler ütles, et Ida-Tasmaanias asuva merevee temperatuur on viimasel ajal järsult tõusnud. Pingviinide jaoks olev toiduallikas ehk väikesed kalad läksid otsima jahedamat vett.

"Troopikast tuli all suur hulk sooja vett. Täiskasvanud said aru, et nad peavad enda eest hoolitsema, sest nad ei suuda oma tibusid ega iseennast toita. Nad läksid tibude toitmiselt üle iseenda toitmisele, paljud tibud on surnud, sest nende vanemad ei toida neid," ütles Woehler.

Wardlaw kutsus inimesi üles vältima pingviinide elupaiga külastamist, lootuses, et täiskasvanud linnud võivad tulla tagasi. Tema sõnul on võimalik, et pingviinid suudavad soojeneva veega kohaneda.

Siiani näib, et probleem on seotud Ida-Tasmaanias asuva pingviinide kolooniaga. Teisi Tasmaania kolooniad pole vete soojenemine nii teravalt mõjutanud. Wardlaw siiski kardab, et kliimamuutuste tõttu võib ka mujal vee temperatuur järsult kerkida, vahendas The Times.