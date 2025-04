Euroopas oli rekordiliselt soe märts

Ülemaailmselt oli eelmine kuu varasemate märtsikuudega võrreldes keskmise temperatuuri tasemelt teine – sellest soojem on olnud ainult 2024. aasta märtsis, teatas Euroopa Liidu Copernicuse kliimamuutuste teenistus (C3S) oma igakuises bülletäänis.

Märtsis jätkus erakordne kuumus, mil 20 kuud viimasest 21 kuust oli keskmine globaalne temperatuur üle 1,5 kraadi Celsiuse järgi (35 kraadi Fahrenheiti) kõrgem tööstusajastu eelsest temperatuurist. Eelmine aasta oli planeedi kõige kuumem alates ametlike mõõtmiste algusest.

Märtsi maailma keskmine temperatuur oli 1,6 kraadi Celsiuse järgi kõrgem kui tööstusajastu eelsel ajal.

Kliimateadlaste teadusliku konsensuse kohaselt on kliimamuutuste peamiseks tõukejõuks fossiilkütuste põletamisel tekkivad kasvuhoonegaasid.

C3S-i teenust haldava Euroopa keskpika ilmaprognoosi keskuse strateegiline juht Samantha Burgess märkis, et Euroopas esines märtsis ka kliimamuutustele omaseid erinevaid äärmuslikke ilmanähtusi nii tugeva vihma kui ka põua kujul.

Euroopas registreeriti eelmisel kuul paljudes piirkondades rekordiliselt kuiv märts ja teistes piirkondades vähemalt viimase 47 aasta kõige sajusem märts, ütles Burgess.

Kliimamuutused muudavad mõned piirkonnad kuivemaks ja tekitavad kuumalaineid, mis võivad põuda veelgi karmimaks muuta, suurendades aurustumist, kuivatades pinnast ja kahjustades taimestikku.

Kuid planeedi soojenemine süvendab ka tugevat vihmasadu, mis võib põhjustada üleujutusi. Selle põhjuseks on asjaolu, et soojem õhk suudab rohkem niiskust siduda, nii et tormipilved on raskemad, enne kui nad lõpuks endas sisalduva vee sademetena maapinnale lasevad.

C3S teatas, et Arktika merejää ulatus langes eelmisel kuul oma madalaima igakuise ulatuseni mis tahes märtsikuu jooksul 47-aastase satelliidiandmete kogumise aja jooksul. Ka eelnenud kolm kuud olid kõik vastava kuu rekordmadalad.

C3S temperatuuriandmed ulatuvad 1940. aastasse ja neid võrreldakse 1850. aastani ulatuvate ülemaailmsete temperatuurinäitajatega.