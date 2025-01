Ida-Viru ühistud otsivad Venemaa elanike mahajäetud korteritele rakendust

Probleem Venemaa elanikele kuuluva kinnisvaraga teravnes pärast Ukraina sõja algust. Sanktsioonide ja viisapiirangute tõttu ei saanud nad enam Eestis asuva korteri eest hoolitseda ega arveid maksta.

Korteriühistud olid mahajäetud korteritega suures hädas, sest ka neil polnud võimalust piiri tagant võlgu sisse nõuda ega ka kortereid võlgade katteks müüa.

Nüüdseks on olukord muutunud ja ühistutel on võimalik kohtusse pöördudes probleemile lahendus leida.

"Niipea kui Eesti kohtud näevad, et korteriomanik on Venemaa elanik, annavad nad kohe korteri kas korteriühistule hallata või kui kohtule müügi vajalikkust tõendada, saab ühistu korteri ka maha müüa," rääkis mitme Kiviõli korteriühistu esimees Sarkista Devosjan.

Kohtla-Järve korteriühistute juhtide assotsiatsiooni esimees Raissa Vares möönab, et asi on liikuma hakanud, kuid kohtuotsusest kuni müügini kulub vähemalt pool aastat ja korteri müük ei pruugi alati õnnestuda.

"Üldjuhul on need korterid elamiskõlbmatud ja nendega ei ole midagi teha. Ilmselge on ka see, et korteriühistu ei hakka sinna panustama oma vahendeid, et teha see korter korda ja siis pärast maha müüa," tõdes Vares.

Tema sõnul tegelevad ühistud Venemaa elanike kinnisvara probleemiga pidevalt ja on võlakoorma all ägavatest korteritest ka vabanenud, kuid tihti on tegemist õnnemänguga.

"Minul on näiteks üks selline, milles meil oli rentnik sees, aga nüüd peame hakkama maha müüma. Neljandal korrusel ja ühetoaline, ei tea... Elame-näeme," lausus Vares.