Otse kell 10: Swedbank tutvustab värsket majandusprognoosi

Analüütikud selgitavad, mis kursil liigub Eesti majandus, milline on tööturu väljavaade, kui kiiresti tõusevad hinnad ja kuidas mõjutavad maksutõusud inimeste ostujõudu, milline on välisnõudluse väljavaade ja kui palju see meie ekspordivõimalusi toetab ning kui palju langevad lähiajal intressimäärad.