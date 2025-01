ERR Ukrainas: Vovtšanskis kompavad Vene väed iga päev kaitsjate positsioone

154. brigaadi pressiohvitser Artjom viis ERR-i võttegrupi suurtükiväelaste positsioonile, püüdes vältida kohtumist vaenlase kamikadzedrooniga. Võttegrupp plaanis sinna minna juba esmaspäeval, kuid pidi visiidi edasi lükkama.

"Eile olid siin lahingud. Venelased püüdsid edeneda, aga me peatasime nad. Täna nad ilmselt lakuvad haavu. Täna on vaikne," ütles Ukraina sõjaväelane hüüdnimega "Hallipäine".

Suurtükiväelased tunnevad rõõmu nii vaikuse kui ka külaliste üle. Võttegrupp jõudis täpselt lõunaks.

Kui need mehed ei lase, siis nad kaevavad. Iga suurtükk vajab kaevikut suurusega neli korda kaheksa meetrit ja sügavusega pooleteist meetrit. Külmunud maad tuleb kaevata ajal, kui taevas on vaenlaste droone täis.

"Kes ei oska kaevata, see läheb jalaväkke, õpib kaevamise ära ja siis tuleb suurtükiväkke tagasi. Kaevata tuleb meil palju. Taevas on droone täis ning me ei saa kasutada ekskavaatorit ja muud tehnikat, et positsioone kaevata. Ehitusmaterjalide transportimine on samuti probleem. Kõike tehakse käsitsi," rääkis Ukraina sõjaväelane kutsungiga "Mässaja".

Võttegrupp käis ukrainlaste komandopunktis. Püsivaks probleemiks on seal moonapuudus.

"Kui me saame teada, et agressor valmistub pealetungiks, siis meile antakse moona küll, isegi reservist. Öösiti toimetame seda positsioonidele, et meestel oleksid mürsud. Me töötame harva, ainult siis, kui vaenlane tungib peale," rääkis Ukraina sõjaväelane kutsungiga "Majavaim".

"Ma sõdin oma pere, oma laste, naise ja vanemate eest," rääkis Mässaja sellest, mis teda motiveerib. "Meil on palju mehi, kes elasid okupatsiooni all. Ma pole nendega sellest rääkinud, aga ma ei taha, et see okupatsioon jõuaks minu pereni.

Ukraina sõjaväelane hüüdnimega "Hallipäine" sai Hersonis omal nahal tunda, mida tähendab "Vene maailm".

"Okupatsiooni all olles sa ei tohi mitte midagi rääkida, paljud teemad on keelatud. Ma ei rääkinud isegi naabritega, sest keegi võis koputada ja sind võidi kinni panna. Me läksime sõjaväkke selleks, et see enam ei juhtuks. Püüame nad meie kodumaalt välja visata," meenutas Hallipäine.