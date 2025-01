Rootsi saatis orbiidile oma esimese sõjalise satelliidi

Testsatelliit Gna-3 saadeti orbiidile 16. augustil USA-s Californias asuvalt kosmodroomilt ja seda haldavad Rootsi relvajõud. Siiani on Rootsi relvajõud projektist vaikinud.

Gna-3 on testi- ja katsesatelliit ning lähikuudel saadab Rootsi eeldatavasti orbiidile veel ühe, võimekama seiresatelliidi ja lähiaastatel veel ühe.

"See on alles esimene samm meie kosmosereisil ja ootame huviga, et kaitseväe kosmosevõimekus areneb edasi," ütles kaitseminister Pal Jonson reedel tehtud avalduses.

Jonson ütles, et Rootsi, mis ühines NATO-ga 2024. aasta märtsis pärast seda, kui Venemaa sissetung Ukrainasse sundis riigi julgeolekupoliitikat ümber mõtlema, on oma kosmoseprogrammi arendamisel heas positsioonis, tuues selle põhjuseks oma võimeka töötleva tööstuse ja kosmosebaasi Põhja-Rootsis Kirunas.

"Selle tõttu saame NATO liitlasena panustada ainulaadsetesse võimetesse," ütles ta. Samas tugevdab see ka Rootsi kaitsevõimet lisas Jonson.

Ta selgitas ka, miks peaks Rootsi satellitidesse investeerima, kui teistel NATO riikidel on need juba olemas.

"Esiteks on meil ainulaadne geopoliitiline olukord, sest meil on Esrange polügon ja meil on võimalus saata orbiidile polaarsatelliite, mis on ainulaadne. Teiseks tahame loomulikult omada teatud sõltumatust ja tegutsemisvabadust side ja luureandmete kogumisel pikemas perspektiivis. See avardab ja tugevdab meie võimalusi," ütles Jonson.

"Samuti on sellel, kes istub lahinguvälja kõrgeimas punktis, hea võimalus sellel toimuvaid muutusi jälgida ja lahingus kasutada," ütleb Rootsi relvajõudude kosmoseosakonna juht Johan Nyström.

Gna-3 on sidesatelliit, mis asub umbes 500 kilomeetri kõrgusel. See lendab üle samade paikade neli korda päevas, tema orbiit kulgeb muuhulgas üle Rootsit ja Läänemere piirkonna.

Kosmost peetakse sõjanduses uueks kriitiliseks valdkonnaks ja üha rohkem riike investeerib kosmosekaitsesse. 2024. aasta augustis saatis ka Ühendkuningriik edukalt kosmosesse oma esimese sõjalise satelliidi.

Pentagon on viimase aasta jooksul aktiivselt laiendanud oma võimekust sõjapidamiseks kosmoses. USA sõjavägi näeb Hiina ja Venemaa sõjaliste võimete arendamist kosmoses ohuna endale.