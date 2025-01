Soome tuleb üle 200 miljoni euro maksev lõhkeaine TNT tehas

Soome ettevõte Forcit teatas, et rajab riiki lõhkeaine TNT tehase. Tehas rajatakse Pori linna ning investeeringu kogumaksumus tuleb üle 200 miljoni euro.

TNT ehk trotüül on traditsiooniline lõhkeaine, mida kasutatakse peamiselt suurtükkide ja miinipildujate mürskudes.

Juba eelmisel aastal teatas kaitseminister Antti Häkkänen, et lõhkeainetootmist on vaja suurendada. Möödunud aasta alguses käivitas kaitseministeerium ka vastava projekti.

Plaani taustal on Ukrainas käiv sõda, mis on suurendanud läänes hüppeliselt nõudlust suurtükkide ja miinipildujate laskemoonas kasutatavate lõhkeainete järele. Reedel selguski, et Soome saab omale TNT tehase.

"Selle uue TNT tehasega reageerime kogu Euroopat kimbutavale lõhkeainega seotud puudusele. Kaitseministeeriumi juhitud projektil on oluline mõju Euroopa laskemoona tootmise suurendamisele," ütles Häkkänen.

Häkkäneni sõnul võimaldab investeering tagada, et riik saab jätkata Ukraina pikaajalist toetamist. Häkkänen ütles veel, et on tehase rajamist arutanud mitme Euroopa ministri ja NATO esindajatega, vahendas Helsingin Sanomat.

Forciti tegevjuht Joakim Westerlund ütles, et tehases plaanitakse tootmistegevust alustada 2028. aastal.

Pori linna rajatav tehas saab lisaks Poolas asuvale tehasele olema teine EL-is asuv TNT tehas. Suur osa tehase toodangust on mõeldud ekspordiks. Soome kaitsevägi on Forcitiga sõlminud TNT lõhkeainete ostmiseks ka aastateks 2028-2037 pikaajalise tarnelepingu.