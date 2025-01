Tootjad peavad toitu meenutavate küünalde ja seepide keelamist ülereguleerimiseks

Euroopa Liidus on keelatud küünalde ja seepide müük, mis sarnanevad oma välimuselt toidule, kuid müügilt võib neid siiski leida. Tarbijakaitseameti hinnangul on keeld vajalik, aga tootjad peavad seda liigseks regulatsiooniks.

Tartus küünla-käsitööäri ajavad Kristel Sepp ja Joel Paap jäid hiljuti tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) hambusse, kuna nende valmistatud küünaldel ilutsesid kunstmaasikad, mis ka tõesti söödavad välja nägid.

"Me tegime hästi reaalseid küünlaid, mis nägid välja nagu ehtsad magustoidud. Üks küünal, mis mul on, on maasikamakroon. See näeb tõesti välja selline, et pane või lusikas sisse ja söö ära. Ja Eesti Vabariigi seaduse kohaselt seda tegelikult teha ei tohi, sellepärast et see on eksliku toote välimus, mis ei vasta reaalsusele," selgitas BykristelS omanik Joel Paap.

TTJA sõnul on seesugused küünlad eriti just laste jaoks ohtlikud.

"Lapsed ei loe silte ja kui see küünal, millel on seal midagi väga ahvatlevat peal – maasikas või mustikas või mingi komm –, jääb järelevalveta ja laps selle endale suhu pistab ja alla neelab, siis võib ikkagi tekkida terviserisk sellel lapsel," selgitas TTJA tooteohutuse juhataja Jana Baljutis-Kütt, kelle sõnul siiani ei ole küünaldega sellist ohtu teadaolevalt veel olnud.

Samas pole Sepa ja Paabu ettevõte ainus, sest ka teistes poodides müüakse toidule sarnanevaid küünlaid ja ilutooteid.

Euroopa Liidus on keelatud selliste mittesöödavate toode müük, mis oma välimuselt, maitselt või lõhnalt sarnanevad väga mõne toiduainega, sest ekslikult võib keegi tahta neid ära süüa. Küll aga pole kõik toitu meenutav kaup automaatselt keelatud.

"Seda tasub kindlasti hinnata iga juhtumi põhiselt. Me ei saa öelda, et kõik sellised tooted või kosmeetikatooted on ohtlikud, sest seal tuleb võtta arvesse erinevaid aspekte, kas või suurust, kuju ja värvi," ütles Baljutis-Kütt.

Eksitava välimusega tooteid on TTJA avastanud tänavu juba neljal korral. Amet tunnistab, et iga tootjani nad ei jõua ja tegutsetakse peamiselt vaid vihjete põhjal.

"Õnnetus ei hüüa tulles ja selles mõttes ma mingil kaudsel moel saan sellest aru. Aga ma olen ikkagi seda meelt, et majapidamises on palju ohtlikumaid asju kui vahast tehtud maasikad, mis on küünla peal," sõnas Paap.