Galerii: koolinoored mälestasid vabadussõjas langenud õpilasi

Tallinna kesklinna koolide õpilasesindused, liputoimkonnad, õpetajad ja koolijuhid kogunesid Reaali Poisi monumendi juurde, et tähistada Tartu rahulepingu 105. aastapäeva.

"Eesti vabadussõda on eeskätt lugu vabaduse hinnast. See oli noore riigi võitlus oma tuleviku eest, kus võidu nimel panustas kogu rahvas," lausus peaminister Kristen Michal.

"Täna ei pea me enam lahinguväljale minema. Kuid me peame hoolitsema, et Eesti jääks tugevaks, ühtseks ja vaba mõttega riigiks. Meie ülesanne on hoida elus needsamad väärtused, mille eest meie vabadussõja kangelased võitlesid. Hoiame vabadust, sest see on Eesti suurim aare," kõneles peaminister Kristen Michal Tartu rahu 105. aastapäeval.

Reaali Poiss on vabadussõjas langenud Tallinna õpetajatele ja õpilastele pühendatud mälestusmärk. Kuju autorid olid skulptor Ferdi Sannamees ja arhitekt Anton Soans.

Kadriorus toimus pidulik tseremoonia

Tartu rahulepingu aastapäeva puhul toimus pidulik tseremoonia Jaan Poska kuju juures Kadriorus.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Poska oli iseseisva Eesti esimene välisminister, aga mitte ainult. "Tema rolli Eesti riikluse arhitektina ja põlistajana on raske üle hinnata. Tartu rahu on nimetatud Eesti vabariigi sünnitunnistuseks, aga tal on ka oluliselt laiem rahvusvaheline mõõde – Tartu rahu oli esimene rahvusvaheline akt, kus kasutati sõnaselgelt rahvuse enesemääramise mõistet," lausus Tsahkna.

Mälestustseremoonial osalesid ka kaitseväe juhataja asetäitja, kaitseliidu ülem, Tallinna linnapea, Tallinna volikogu esimees ja Eesti reservohvitseride kogu.

Kadrioru pargis toimunud mälestustseremooniale sõidutas noored diplomaadid ja külalised ühes välisministriga eritramm. Poska kuju juures toimunud üritusele järgnes endiste välisministrite lõunasöök Jaan Poska majas.