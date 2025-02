Belgias astus ametisse valitsus flaami rahvuslase Bart De Weveri juhtimisel

Belgias astus esmaspäeval, kaheksa kuud pärast valimisi, ametisse uus valitsus, mida asub juhtima valimised võitnud flaami rahvuslaste partei N-VA esimees Bart De Wever. Tegemist on esimese korraga, kui Belgia föderaalvalitsust hakkab juhtima flaami rahvuslane.

Viis erakonda jõudsid reede õhtul, pärast kuid kestnud pingelisi läbirääkimisi eelarvekärbete, maksutõusude ja pensionireformide üle Belgia riigi rahanduse parandamiseks kokkuleppele laia enamuse koalitsioonis, mille juhtparteiks saab N-VA.

Uue valitsuse eesmärk on piirata töötushüvitiste maksmise kestust ja vähendada pensione ennetähtaegselt pensionile jäävate inimeste puhul, suurendades aga pensioniea ületanud inimeste pensione.

Samuti kehtestatakse uus kapitali kasvutulu maks ja kaotatakse mõned maksuvabastused.

N-VA juhitavasse koalitsiooni kuuluvad kristlikud demokraadid ja sotsialistid riigi hollandikeelsest põhjaosast Flandriast ning liberaalsed ja tsentristlikud parteid prantsuskeelsest lõunaosast Vallooniast.

De Wever teeb oma esimese rahvusvahelise ülesastumise juba esmaspäeval, kui ta kohtub Brüsselis teiste Euroopa Liidu riikide juhtidega, et arutada EL-i kaitset Venemaa vastu ja seda, kuidas käituda USA presidendi Donald Trumpiga pärast tema otsust kehtestada tollid Kanadast, Mehhikost ja Hiinast pärit kaupadele ning ähvardust kehtestada tollid ka EL-i kaupadele.

De Wever: Euroopa vajab oma kaitseks liitu USA-ga

De Wever ütles Euroopa liidrite tippkohtumisele saabudes, et oleks ekslik arvata, et Euroopa suudab end üksi kaitsta ning rõhutas, et Euroopa peab jätkama NATO raames liitlassuhet USA-ga.

Belgia peaminister lubas ka, et tema uus valitsus suurendab kaitsekulutusi. "Loodame viia sõjalised kulutused kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust, arutelud kõrgema eesmärgi üle jäävad hilisemaks," ütles ta ajakirjanikele.