EISA uus juht peaks selguma nädala pärast

"Meil on hetkel selline seis, et meil on homme kolme kandidaadiga intervjuud

ja reedel veel ühe kandidaadiga intervjuu. Nii et me oleme alles intervjuu voorudes. Ühegi kandidaadiga ei ole veel räägitud, kõik intervjuud toimuvad

kolmapäeval või reedel," ütles Särav ERR-ile.

See, kuidas jätkatakse järgmisel nädalal, sõltub Särava sõnul intervjuudest. "Et kuidas need lähevad ja sellest kuidas ja mitme kandidaadiga me soovime edasi liikuda. Kas tõuseb kohe esile üks selge kandidaat, kas on mitu kandidaati,

kellega me soovime veel mõne vooru läbi viia. Ehk siis selgubki täpsemalt intervjuudest," rääkis Särav.

Särava sõnul on eesmärk uus juht kinnitada 12. veebruaril toimuval nõukogu koosolekul. "Soovime, et me saaks sellel koosolekul uue juhi kinnitada," ütles Särav.

Endine riigisekretär Taimar Peterkop kinnitas üle-eelmisel nädalal, et üks kandidaatidest EISA juhi kohale on tema. Peterkopi kandideerimist kinnitas ka Särav.

Särav ütles jaanuarikuus ERR-ile, et EISA juhikonkursil otsitakse reformija-tüüpi inimest, kes ei jätkaks asutuse tegevust senisel viisil, vaid liiguks kaasa sellele seatud uute ootustega.

Detsembris kutsus EISA nõukogu tagasi selle senise juhi Kati Kusmini, põhjendades seda asjaoluga, et oodatud muudatused pole toimunud piisavalt kiiresti ja sisuliselt.