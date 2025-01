MKM ootab EISA uueks tippjuhiks reformijat

Detsembris kutsus EISA nõukogu tagasi selle senise juhi Kati Kusmini, põhjendades seda asjaoluga, et oodatud muudatused pole toimunud piisavalt kiiresti ja sisuliselt.

Nüüd on käimas uue juhi valimine ning Sandra Särav ütles, et kuna EISA juht ei ole ametnik, ei tegele sellega tippjuhtide valikukomisjon, vaid Fontes, kes võitis värbamispartneri leidmiseks korraldatud hanke.

"Fontes pani Eesti tippjuhtidest kokku longlist'i," selgitas Särav ja lisas, et seejärel kohtusid EISA nõukogu liikmed Fontesega ja panid kokku 20 inimesest koosneva nimekirja.

Praeguseks on edasiliikumiseks valmis kümme inimest ja nende nimekirjaga tutvub sihtasutuse nõukogu sellel neljapäeval.

Peatselt ametist lahkuv riigisekretär Taimar Peterkop on öelnud, et teda on EISA-t juhtima kutsutud ning Särav kinnitas, et kümne kandidaadi seas on tõepoolest Peterkop. Ka ülejäänud kandidaadid ei ole Särava sõnul avalikkusele tundmatud.

"Kui vaatame Eesti avalikkuses tuntud tippjuhtide profiili, siis neid pole väga palju, kõik nimed on moel või teisel avalikkusele tuttavad," lausus ta.

Särava sõnul valib nõukogu neljapäeval välja umbes viis kandidaati, kuid see arv ei ole kindlalt paigas, neid võib olla ka kolm või kuus.

"Vaatame, kellel on tugevam CV ja kes jätab heas mõttes reformija mulje, nendega soovib nõukogu vestelda. Siis jõuame vestlusringi ja edasi valime kandidaadid. Täna ei tea ka nõukogu liikmed kõigi nende kümne inimese nimesid, enamik neist ei soovi oma nime avaldada," lausus MKM-i asekantsler.

Detsembris kinnitas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo EISA-le uued omaniku ootused, kus muu hulgas tuuakse välja vajadus asutuse uus strateegia välja töötada ning tegevust efektiivsemaks muuta. Uuelt juhilt oodataksegi Särava sõnul organisatsiooni muudatuste käsilevõtmist.

"Uute otsuste keskmes on kas just organisatsiooni reformimine, aga edasine areng, läbimurre: ettevõtja kasutajateekond peab paranema, kogu asutust tuleb efektiivistada, mõjusamad teenused ja kogu EIS-i ja Eesti parem müük ja kommunikatsioon on kolm keskset ootust. Uus juht ei pea samamoodi jätkama, vaid liikuma ootustega kaasa," lausus Särav.

Muu hulgas tõi värske omaniku ootuste dokument välja ka selle, et EAS-i ja Kredexi ühendamisel oodatud mõjusid ei ole saavutatud ning tegeleda tuleb organisatsiooni reaalse integreerimisega. Särava sõnul oodatakse uuelt juhilt ka selle vea parandamist.

"Tõesti on see ootus, et ta oleks varem tegelenud suurte organisatsiooniliste muudatustega, kahe asutuse, ettevõtte või üksuste kokkupanekuga. See tuleb kindlasti kasuks, sest EIS-i nii Kredexi kui EAS-i pool on täna vormiliselt koos, aga usun, et organsatsiooni sisetööga on vaja tegeleda," tõdes Särav.

Neljapäevase nõukogu kohtumise järel plaanitakse väljavalitud kandidaatidega vestelda ning praeguse plaani kohaselt loodetakse otsuseni jõuda veebruari keskel.

Kati Kusmini viimane tööpäev EISA juhina on 20. jaanuaril. Vastavalt riigivaraseadusele ning sihtasutuse põhikirjale makstakse talle lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses.

Juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo ja Aare Järvan.