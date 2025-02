Enefit Power jätkab õlitehase ehitusega ja plaanib käivitusega alustada kevadel

Kuna Tallinna halduskohus otsustas esmaspäeval, et Enefit Powerile väljastatud kompleksluba on seaduslik ja vastab riigi pikaajalistele kliimaeesmärkidele, jätkab riigiettevõte õlitehase rajamisega.

"Kompleksluba on kehtiv, ehitus käib. Aga Eesti on õigusriik ja kohtuotsus tuli ka õigusriigile kohane. Nii et ootame ära ka viimase otsuse. Mis võib tulla, seda me ei tea. Hetkel töödega jätkame. Kuumkäivitus on kõige olulisem osa, see koosneb mitmest etapist, me alustame kevadel. See kestab kuni suve lõpuni. Ja suve lõpus loodetavasti tuleb kütus peale ja toss korstnast," rääkis Enefit Poweri juhatuse esimees Lauri Karp.

Tallinna halduskohtus Enefit Poweile alla jäänud MTÜ Loodusvõlu juhatuse liige Kertu Birgit Anton ütles, et fossiilkütustest õli tootmist võimaldava kompleksloa väljastamisega rikuti eesmärki kaitsta inimesi kliimamuutuste eest. Enefit Power sellega ei nõustu.

"See, et kliima soojeneb inimmõju tõttu, seda me ei vaidlusta. See, et Eesti liigub süsinikuneutraalse majanduse poole, seda me ei vaidlusta. See on ka meie kontserni eesmärk. Uus õlitehas kindlasti panustab paremasse keskkonnanormide hoidmisse. Euroopa Liidus on kõik tööstuskäitised heitkoguste süsteemis. Siis, kui CO2 hind tõuseb, on meil raskem, ja fossiilsed käitised lükataksegi kõrge CO2 hinnaga turult välja. Seega peame juba täna omama plaani B ja C," lausus Karp.

"Protsess puhtama majanduse poole liikumisel peab olema ettearvatav. Ja peab olema seaduspärane. Ja kohtuotsus kinnitas, et see, kuidas see kompleksluba on väljastatud, on olnud kooskõlas nii õigusruumiga kui ka kehtestatud eesmärkidega," ütles kliimaminister Yoko Alender.

"Kohtuotsus kinnitas, et kliimaministeerium ja keskkonnaamet on käitunud õiguspäraselt," lisas ta.

MTÜ Loodusvõlu on lubanud otsida võimalusi kohtuotsus edasi kaevata.

"Ootame ära, mis nende järgmised sammud on, aga kindlasti ütleme seda ka, et selles kaasuses ei ole võitjaid. Kindlasti on kõigi huvides saada õigusselgus kätte," nentis Karp.