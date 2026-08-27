Enefit avas Auveres 380 miljonit eurot maksma läinud põlevkiviõlitehase

Auveres avati uus põlevkivitehas, mis peaks olema kõige efektiivsem ja kliimasõbralikum omasuguste seast Eestis. Eesti õlitootjate kinnitusel on maailmas huvi põlevkiviõli vastu kasvamas, kuid ohuks on võimalikud maksumuudatused.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Industry juhatuse esimehe Lauri Karbi sõnul on Enefit 280-2 õlitehast nende eelmistest õlitehastest keskkonnasõbralikum.

"280-2 õlitehas suudab toota aastas 268 000 tonni õli ning see on meie õlitootmispargis kõige võimekam tehas. Sel on ka veel teine eelis: ta on keskkonnaheitmete poolest kõige tublim. See tehas on kõige moodsam, siin on tohutul hulgal andureid, tehnoloogiat, sensoreid," ütles ta.

Tänaseks on tehases toodetud üle 15 000 tonni õli ning Karbi sõnul on uue eeliseks ka see, et ühest tonnist põlevkivist saab natuke rohkem õli välja pigistada.

"Meie õli kasutatakse merekütuste komponendina, seda lisatakse madala väävlisisaldusega merekütusele. Turg on umbes 100 miljardit dollarit suur ja selle nõudlus on jätkuvalt väga tugev. Kriisiaegadel on seda kasutatud ka katlamajades asenduskütusena, kui maagaasitarnetes on kas häire või hind on väga kallis."

Nii Enefit Industry kui ka põlevkiviõlitootja VKG esindajate sõnul tunnevad nad, et maailmaturul huvi põlevkiviõli vastu ei lange. Samas on ohuks Euroopa Komisjoni kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud maksureeglite muutmise plaan.

See võib Euroopa turul tegutsevad õlitootjad panna teiste regioonide ettevõtetega võrreldes kehvemasse olukorda, rääkis Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere.

"Kindlasti arvestame sellega, et liigume väiksema süsinikmõjuga tööstuse poole. Kaugem tulevik on süsinikneutraalsus, aga me peame liikuma mõtestatud sammudega ja aru saama ka sellest, mis toimub ümbritsevas maailmas," selgitas Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere, kelle sõnul on nõudlus vedelkütuste järele viimasel aja isegi veidi tõusnud.

Enefit 280-2 annab tööd 150 inimesele ning selle ehitamine läks kokku maksma üle 380 miljoni euro.