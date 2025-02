Politsei ei välista, et Ukraina restoranide vara süütamise vahel võib olla seos

Viimase nelja päeva jooksul on politsei saanud kaks teadet Ukraina restoranide süütamisest. Politsei uurib juhtumeid ega välista nende võimalikku seost ja vihakuriteo motiivi. Restorani omaniku sõnul on nad varemgi kogenud vaenulikkust.

Viimastel päevadel on politsei saanud kaks teadet süütamiste kohta, mille ühine nimetaja on Ukraina.

"Reede hommikul Tallinnas, kus süüdati Ukraina restoran, ja esmaspäeva hommikul Lääne-Virumaal, kus süüdati garaaž, milles olid Ukraina restoranile kuuluv vara. Hetkel me politseina ei näe, et nendel sündmustel oleks muud seost, kui tegemist on mõlema puhul süütamisega," lausus Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre.

Tambre sõnul ei saa praegu midagi välistada, ka seda, et tegu on vihakuriteoga ega seda, et tegu võib olla samade süütajatega.

Tallinnas asuva põlengusse sattunud Slava Ukraina restorani omanik Mart Luik peab tõenäoliseks süütamise põhjuseks just viha Ukraina kogukonna vastu. Vaenulikku suhtumist on nad kogenud varemgi.

"Üsna selge muster minu meelest joonistub siin välja, et see on konkreetselt meie kui Ukraina pesa vastu suunatud tegu. See enamasti avaldub väiksemates asjades. Sotsiaalmeedias näiteks trollitakse meie kodulehekülge. Siis vene inimesed panevad meile ühe tärni Google'i arvustusse, et meie keskmist hinnangut alla tõmmata. Fassaadi pealt on murtud Ukraina lipp maha või midagi sellist," rääkis Slava Ukraina restorani omanik Mart Luik.

Pahatahtlikku suhtumist kohtab nii eesti- kui ka venekeelsete inimeste seas.

"Reedel, samal 31. jaanuaril, astus keskpäeval uksest sisse eesti härrasmees ja hakkas sellist juttu ajama, et me oleme selle ära teeninud ja vaata, kuidas ukrainlased sõjavangidega ümber käivad. Peamiselt, ütleme, see etteheide on, miks me peame nii palju ukrainlastega tegelema," ütles Luik.

Hoone päästis hullemast tulekustutussüsteem. Ka teine põleng oli seotud Ukraina restoraniga, nimega Faina. Restoran asub Tallinnas, aga nende varaga garaažiboks Lääne-Virumaal Kundas sai omaniku esialgsel hinnangul kahju enam kui 18 000 euro eest. Poolelioleva uurimise tõttu keeldus omanik kommentaari andmast.

Üldiselt jääb ukrainlastega seotud kuritegusid aga politsei sõnul Eestis üha harvemaks.