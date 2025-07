Slava Ukraina restorani süütamine oli Venemaa tellimustöö

Harju maakohus arutas kolmapäeval Tallinnas asuva Ukraina restorani Slava Ukraina tahtlikku süütamist tänavu jaanuaris. Süüdistatavana oli kohtu all kaks Moldova kodanikku, kelle mõlema nimed on Ivan Chihaial ja kes püüti kinni Itaaliast, vahendas Eesti Ekspress.

Restorani omanik Mart Luik ütles 31. jaanuaril ERR-i portaalile, et kaamerapildist on näha, et tegemist oli tahtliku ja teadliku tegevusega. "Süütamine, löödi klaasid sisse. Õnneks süsteem hakkas tööle," rääkis Luik toona.

Ekspressi teatel on Moldova süütajatest noorem Chihaial süüdi ka teises, varem toimunud süütamises. 1992. aastal sündinud kahe lapse isa kinnitas prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppega, et lõi juba 2024. aasta suvel suhte GRU-ga seotud isikutega ja sama aasta detsembris sai ta nende kaudu ülesandeks süüdata põlema Võrumaal Osula külas asuv Coopi kauplus.

17. jaanuaril süütaski ta Võrumaal, Nursipalu linnakust kümne kilomeetri kaugusel asuva toidukaupluse. Et tegu hiljem palkajatele tõendada, jäädvustas Chihaial teo ka filmilindile ning lahkus seejärel Eestist.

Ekspressi andmetel tegi GRU-ga seotud isik Chihaialile seejärel ettepaneku süüdata ka teine objekt: panna põlema Tallinnas asuv Slava Ukraina restoran.

Süütajad tunnistasid teo üles ning tegid prokuratuuriga kokkuleppe, mille kinnitas Harju maakohus. Nooremal Chihaialil, kes lisaks süütamisele ka GRU heaks töötavate isikutega suhtles, tuleb reaalselt vangi minna kuueks ja pooleks aastaks, tema vanemal nimekaimul tuleb reaalselt trellide taga viibida vaid pool aastat.