Teenetemärgi pälvinud Raik: liitlassuhe USA-ga nõuab uut lähenemist

Presidendilt teenetemärgi pälvinud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Kristi Raik nendib, et julgeolekus USA-st tugevalt sõltuv Eesti ja teised siinse piirkonna riigid peavad välispoliitikas leidma uue lähenemise, et liitlassuhe säilitada.

Raik saab vabariigi aastapäeva eel president Alar Kariselt Valgetähe IV klassi teenetemärgi välis- ja julgeolekupoliitika mõtestajana.

Raik, kes viimased seitse aastat on töötanud Eestis, aga enne seda oli pikalt välismaal, kinnitas, et tal on presidendi tunnustuse üle loomulikult hea meel.

"Kogu aeg olen oma töös tegelenud Eesti välis- ja julgeolekupoliitikaga, Eesti kohaga maailmas. See on mulle südamelähedane teema ja kindlasti töötan edasi. Nüüd tunnustus annab veelgi sellist tunnet juurde, et tõesti seda tööd on vaja, eriti praegu, kus maailmas on nii keerulised ajad."

Praegusest välispoliitilisest reaalsusest rääkides möönis Raik, et Eesti peab valmis olema ka stsenaariumiks, kus USA ei pruugi enam olla huvitatud Eesti ja Balti riikide toetamisest.

"Aga ma ütlen kohe ka siia otsa, et hetkel ikkagi ei ole Eestil ja meie regiooni riikidel muud valikut, kui töötada selle nimel, et võimalikult pragmaatiliselt säilitada liitlassuhet USA-ga," sõnas Raik.

Kuna meie regiooni julgeolek on USA-st tugevalt sõltuv, peavad siinsed riigid Raiki sõnul lihtsalt teistmoodi lähenema.

"Mingi jutt väärtustest või reeglitest ei lähe üldse peale. Ei ole muud valikut, kui võtta omaks ka selline kauplev, nii-öelda transaktsionaalne lähenemine, mis Trumpile sobib. Omalt poolt peame suutma pakkuda midagi sellist USA-le, mis neile huvi pakub, mis annab mingi aluse liitlassuhte säilitamisele," selgitas välispoliitika ekspert.

Ta lisas, et samal ajal tuleb kogu aeg töötada Euroopas selle nimel. "Et me ise peame olema tugevamad ja peame olema valmis ka selleks, et võib-olla ühel päeval seda USA toetust ei ole."