Lahkumine Venemaa elektrivõrgust tavakodanikes ärevust ei põhjusta

Poodides reedel tunglemist polnud. Inimesed olid oma taskulambid, patareid ja veekanistrid varunud juba varem. Mõned ka küttepuid kaminasse ja kindlasti sularaha, kui pangaautomaat ei toimi.

"Ma tulin Põltsamaalt Tallinnasse ära. Aga kodus on olemas - ikka midagi olen ette valmistanud," ütles Aili.

"Ma ei tea, kuidas see sujub, aga ma arvan, et midagi sellest ikka välja tuleb. Ma sõltun valitsuse poliitikast ja sellest, mida valitsus teeb Eesti inimeste heaks. Nii et me ootame head tulemust sellele, mis homme juhtub," rääkis John.

Raissa rääkis, et elatanud inimestel on sularaha nagunii alati olemas.

Müügiaktiivsus kasvas juba paar nädalat tagasi ja kriisivarude läbimüük on eelmise aastaga kolm korda suurem, ütles näiteks Rimi esindaja Kristel Mets. Poel generaatorit pole. Elektrikatkestuse puhul suletakse kauplus, kuid enne teenindatakse need, kellel ost pooleli.

"Meie oleme arvestanud sellega, et kui elektrikatkestus juhtub, siis ta teatud kauplustes võib elektri ära võtta kaheks tunniks. See on see, millega me oleme arvestanud, see on see, millised juhised oleme meie saanud. Paanikaks ei ole põhjust. Ja kui mõni pood juhtubki olema kinni, siis ta tehakse kohe varsti jälle lahti," rääkis Mets.

Kütusemüüjatel on kohustus omada autonoomse elektritoitega vähemalt kolme tanklat, ühte Tallinnas või Harjumaal ja kahte teistes maakondades. Need tanklad lülituvad kuni 30 minuti jooksul ümber, võib lugeda Eesti Varude keskuse kodulehelt.

Circle K Tallinna Narva maantee tankla on varustatud generaatoriga ja siit saab tallinlane kütust ka katkestuse korral.

"Saab kütust müüa, kassad töötavad ja vähemalt 20-30 protsenti jaama elektrist on generaatoriga kaetud. Küll ei tööta grill sel hetkel," rääkis Circle K mootrikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Tallinnas Õnnepalees generaatorit pole. Sellele vaatamata elektrikatkestuse puhul homme uksi ei suleta. Õnnepalees toimub neli pulma.

Maal ka rahvas rahulik

Maal elavad inimesed suhtuvad Eesti elektrivõrgu Venemaa küljest lahutamisse stoilise rahuga. Ka pole märgata kaupade kokku-ostmise paanikat.

Eistreve aiandis pakiti rohelist sibulat, ettevõte omanik Kuido Paimla ütles, et Eesti elektrivõrgu Venemaast eraldamine teda muretsema ei pane.

"Erilist valmistust ei ole ja ei tunne ka mingit vajadust selleks. Mul on generaator olemas, et kui on midagi, siis see läheb ise käima. See on paigaldatud selle uue katlamaja ehitamisega ja siiamaani pole teda vaja läinud," ütles Paimla.

Takkasaare talu laudas on 85 lüpsilehma, see on paras kari, millest Arvo Kuutoki perel jaks üle käib. 37 aastat talu pidanud mees ütleb, et homne hommik saab tema jaoks olema täiesti tavaline.

"Ma leian, et ei ole põhjust südant valutada. Kui midagi juhtub, me oleme ka enne ilma vooluta olnud, nii et see ei oleks esimene kord. Ja generaator on olemas, nii et ei ole probleemi. Toidupoolist on ju koguaeg kodus. Sügavkülmas ja külmpkapis on ikka midagi. Kartul on keldris ja juurviljad. Piim on laudas olemas, nii et ma arvan, et ei ole probleemi," rääkis Kuutok.

Türil üsna lühikest aega tegutsenud Samliku Pekker pole veel suutnud ennast kõikide väliste ohtude vastu kaitsta.

"Saiad jäävad küpsetamata, üks päev tuleb siis puhkus välja võtta. Aga loodame, et kõik läheb hästi ja valutult ja saame hakkama," ütles Pagarikoja Samliku Pekker omanik Raido Soosaar.

Ka Järvamaa kaupluste juures polnud märgata mingit tunglemist.

"Tuleb päev nagu iga teinegi, loodame et samamoodi päike paistab," ütles Ketri.

"Praegu käisin poes ja vaatasin, et inimesed tõesti ei osta endale kaasa tohutult süüa, tohutult juua, tuletikke või patareisid. Ei ole märgata sellist paanikat," rääkis Anti.