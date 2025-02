Galerii: Tallinnas toimuval õpilasfirmade laadal osaleb ligi 400 firmat

Kokku tegutseb Eestis 600 õpilasfirmat ning viimase aasta jooksul on nende arv kasvanud eelkõige Tallinnas ning Lõuna-Eestis.

"Meil oli selline mõte, et äkki teeme öölambid. Oli mingisugune valgus öösel ja sis tuli idee," rääkis Tapa valla gümnaasiumi õpilane Naatan.

"Meie pakume erinevates hoidikutes, kas ämbrid või topsid, kuuseokkaid ja teisi metsasaadusi. Teevad tuppa naturaalse lõhna nagu ka küünal," lausus Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilane Tristan.

"Hästi palju on igasuguseid suhtlus- ja tegevusmänge. Sel aastal paistab silma, et lemmikloomadele on päris palju huvitavaid tooteid välja mõeldud. Ja rõivaid muidugi – taaskasutuses. Leitakse uusi nüansse taaskasutusele. See on ka trend, mis valitseb õpilasfirmade maailmas," ütles Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor.