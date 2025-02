Üle 500 inimese osales 18. Johan Pitka mälestusmatkal

Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai ütles, et admirali nimelise matka korraldamine aitab kogukonda liita.

"Johan Pitka oli ju vabadussõja kangelane ja teiseks on ta ju Kaitseliidu rajaja. Selles mõttes on ta meil oma kogukonna mees ja kodukandi mees, nii et tema mälestus on kõigile tähtis. Nii ka Kaiteliidule loomulikult," rääkis Pettai.

Tänavu korraldas Kaitseliidu Järva malev Pitka matka juba 18. korda. Kohalik kaitseliitlane Vello Pops on matka kaasa teinud 17 korda.

"Südametunnistus ei luba lihtsalt vahele jätta. Nii kaua kui jaksan käia, kogu aeg ka käin," ütles Pops, kes on ka ise matka idee autor.

"Admiral Pitka on üks meie vabariigi autoreid ja üles ehitajaid. Kui seda meest oleks isiklikult tundnud, oleks väga palju õppida selle mehe käest," sõnas ta.

Johan Pitka mälestuskivi juurde asetasid tänulilled Kaitseliidu ülem Ilmar Tamm ja Järva maleva pealik Kuido Pettai. Pärast seda asutigi matkale. Lilled jäeti ka Järva-Jaani vabadussamba jalamile.

Pitka matk meelitas osalisi kõikjalt üle Eesti.

Väike-Maarjast tulnud Margirti sõnul meelitas tema matkale seltskond ja ilus ilm. "Ei ole täna üldse külm, väga mõnus ilm on," ütles ta.

"Päike on soe ja väga mõnus on," sõnas Riisiperest matkale tulnud Nele, kes käib sageli rahvamatkadel. "Kui kuskil midagi toimub, siis ikka olen kohal."

Seekordse Pitka matka noorim osaleja oli vaid viiekuune. Kuid perekond Vuti kõige noorema lapse, üheksakuuse Peetri saavutus on samuti eriline – tema tegi kaasa juba teise matka.

"Esimest korda oli ta kõhus. Ja siis oli huvitav seik, et just täpselt selle raja peal sai mu peretütar teada, et poiss tuleb. Üritasime küll salajas hoida, aga lipsas isal välja," rääkis Inga.