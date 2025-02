Tallinn soovib linnahallile koostada uue detailplaneeringu

Tallinna linnavaraamet tegi ettepaneku algatada linnahalli ja selle lähiala uus detailplaneering, et kujundada piirkonnast kaasaegne sündmuskeskus ning avada linn merele. Ala jagatakse neljaks arendusalaks. Esmalt soovib linn jäähalli ümber ehitada konverentsikeskuseks.

Linnavara eest vastutav abilinnapea Viljar Jaamu ütles, et neil on linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippusega ühine arusaam, et linnahall ja selle ümbrus vajab uut detailplaneeringut.

"Kuna tegemist on väga suure alaga, on mõistlik jaotada arenguala mitmeks etapiks," lausus Jaamu.

Jaamu sõnul võiks esmajärjekorras linnahalli jäähalli osa arendada koostöös erasektoriga hoonestusõiguse alusel messi- ja konverentsikeskuseks. Samal ajal peab jääma alles võimalus veeta vaba aega hoone katusel ja nautida merevaadet, nagu seni on olnud. "Nii turismifirmade liidu kui ka konverentside korraldajatel on ootus selle vastu väga suur," märkis Jaamu.

Alal kehtivad detailplaneeringud pärinevad enam kui seitsme aasta tagusest ajast ning senine hoonestus ei ole leidnud sihipärast kasutust.

Uue detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata piirkonna maakasutus ja ruumilised põhimõtted, mis toetavad sadama-ala arengut, ettevõtluse elavnemist ning mitmekesise kultuurikvartali kujunemist. Vastavalt ettepanekule tuleks jagada ala neljaks arendusalaks, määrates uued funktsioonid ja ehitusõigused ning moodustades uued kinnistud, mis võimaldavad etapiviisilist arendust ning erainvestorite kaasamist.

Linnahalli senisest maaüksusest eraldatakse kinnistu sadamat ja ettevõtlust toetava ärihoone jaoks, kuhu on kavandatud ka talisupluskeskus ning väikesadam Aegna ja Naissaare vaheliseks liikluseks, võimalusel ka jahisadama arendamiseks.

Lõunapoolsele alale moodustatakse sündmuskeskuse arendamiseks terviklik maaüksus, millest kujuneb piirkonna kultuuri- ja vaba-aja süda, mida toetavad Kultuurikatel ja tulevane Avatud Hoidla.

Linnahalli jaoks moodustatakse eraldi maaüksus, kuhu kavandatakse ühiskondliku ja ärifunktsiooniga hoone, mille eesmärk on luua Tallinna ja riigi jaoks oluline kultuuriobjekt, mis võib hõlmata kontserdisaali, ooperimaja, muuseumi või raamatukogu, kujunedes Vanasadama piirkonna keskseks sümboliks.

Halsi tänavast ida poole jäävale alale võiks ettepaneku järgi kavandada elamu- ja ärisihtotstarbega hoonestus, mis loob mitmekesise ja kaasaegse linnakeskkonna ning seob sadama-ala terviklikuks elamu- ja äripiirkonnaks. Samasse piirkonda on planeeritud ka lasteaed.

Erilist tähelepanu pööratakse kvaliteetse avaliku ruumi loomisele, mis moodustab piirkonnast ligi poole ning mille keskseks teljeks saab bastionivööndit ja merd ühendav sinirohekoridor.

Jalakäijate ja kergliikluse eelistamine on üks planeeringu põhisuundadest, sõiduautode parkimine on kavandatud minimaalses mahus peamiselt hoonete alla.

Kõikide uute hoonete arhitektuurilahenduste leidmiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss, et tagada piirkonnale kvaliteetne ja omanäoline arhitektuur.