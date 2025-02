Tallinna abilinnapea: linnahallist saab Tallinna kõige kaunim hoone

Tallinna linnavara valdkonna abilinnapea Viljar Jaamu ütles, et linnahallist saab tulevikud Tallinna kõige kaunim hoone, ent jättis veel lahtiseks, kas linnahalli hoone on plaanis täielikult renoveerida või lammutada.

Tallinna linnavaraamet tegi veidi rohkem kui nädal aega tagasi ettepaneku algatada linnahalli ja selle lähiala uus detailplaneering, et kujundada piirkonnast kaasaegne sündmuskeskus ning avada linn merele. Ala jagatakse neljaks arendusalaks. Esmalt soovib linn jäähalli ümber ehitada konverentsikeskuseks.

Jaamu ütles ERR-ile, et jäähallipoolse osa kohta ei ole muinsuskaitse piiranguid, mistõttu on sellega lihtsam tegeleda.

"Meil käivad arutelud ja läbirääkimised erainvestoritega, kaasa arvatud välismaalt, kes oleksid huvitatud sinna rajama sündmuskeskust, mis koosneks nii

konverentsikeskusest kui ka messikeskusest," lausus Jaamu.

Ta märkis, et kontserdihallipoolset osa linn muinsuskaitsepiirangute tõttu praegu ei käsitle.

"Selles osas uuringud kestavad ja ma usun, et nad saavad suveks valmis. Ja kui need on valmis, siis me saame nendest uuringutest lähtuda, et mis on selle hoone praegune seisund ja kuidas sellega võiks edasi minna. Küsimus on puhtalt ehituskvaliteedis ja ohutuses," sõnas Jaamu.

"Kui meil need muinsuskaitse piirangud säilivad, see on üks tingimus, kui seal leevendatakse neid, siis see on juba teine olukord ja siis me lähtume sellest."

"Mina näen, et tulevikus on see Tallinna üks kaunimaid hooneid," ütles Jaamu.

ERR küsis, kas Jaamu toetab seega linnahalli renoveerimist ning lammutamine ei saa kõne alla tulla. "See tuleb siis uuringust välja, mis on selle kontserdisaalipoolne osa. Mina näen seal, et see on Tallinna kõige kaunim hoone. Mina näen, et see on avatud linnakodanikele kasutamiseks ja mina näen, et seal säilib võimalus üle katuse jalutada ja katusel aega veeta," rääkis Jaamu.

Jaamu täpsustas, et jäähallipoolsest osast räägib ta kui täiesti uuest hoonest.

Rääkides maksumusest, ütles Jaamu, et see selgub pärast eraarendajatega kokkuleppele jõudmist.

Linnahall Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd ütles eelmise nädala kolmapäeval kultuurisaates "Kultuuristuudio. Arutelu", et Tallinna linn on linnahalli suhtes olnud kuritegelik omanik. "See, kuidas Tallinna linn on linnahalliga ümber käinud, on häbiväärne," lausus ta.