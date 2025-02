Võrumaal Reedo kaitselinnakus vahetus sinna paigutatud USA üksus

Eesti kaitseväe 2. brigaadi juurde teenistusse asunud USA 7. jalaväerügemendi 5. eskadron on end sisse seadnud Reedo linnakusse. Võrreldes eelneva üksusega on neil seal võimekam lahingutehnika.

Üksuse teenistus kestab Eestis kuni septembrini.

2. brigaadi ülem kolonelleitnant Antti Viljaste rääkis, et tegemist on ratsaväeluureüksusega.

"Kui kergejalavägi on üldiselt samade võimekustega kui on meiegi jalaväepataljonid, siis ratsaväeluureüksus on nii nagu see nimi ütleb ka, et see on suunatud luurele. Neil on vastavad võimekused, mis võimaldavad paremini seda luuret teha nii lahingutehnika osas kui ka erinevate vaatlustehnikate osas," rääkis Viljaste.

"Üldiselt on niimoodi, et pataljon, kes siin on, võtab täiel määral osa kõigist nendest õppustest, mis on jalaväebrigaadi väljaõppe tsüklis," lisas ta.