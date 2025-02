Pakosta tutvustab Saudi Araabias Eesti digikogemust

ERR saatis justiits- ja digiministeeriumisse päringu, mis põhjustel täpsemalt minister ebademokraatlikus riigis visiidil viibib.

"Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta viibis Saudi Araabias seoses esinemisega maailma suurimal tehnoloogiamessil LEAP ning toetamaks EISA ja ITL korraldatud messireisil osalevaid Eesti ettevõtteid," vastas ministeeriumi pressiesindaja. (Möödunud aasta suvel teatas Pakosta, et Eesti Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit (ITL) hakkab valideerima tema välisreise – toim)

Pressiesindaja märkis, et ministril toimusid mitmed kohtumised Saudi Araabia valitsuse ja infotehnoloogia firmade esindajatega, et tutvustada Eesti äri- ja investeerimiskeskkonda ning digikogemust.

"Laheriigid, sh Saudi Araabia, on Eesti äridiplomaatiale olulised sihtturud. Oktoobri lõpus Tallinnas toimunud Laheriikide ärivõimalusi tutvustaval seminaril oli ettevõtjate huvi piirkonna vastu ülisuur," sõnas pressiesindaja ning lisas, et regiooni külastamine annab võimaluse toetada Eesti ettevõtjaid ja tutvustada riigi seisukohti.

Saudi Araabias valitseb absoluutne monarhia ning riigis ei järgita inimõigusi

Saudi Araabia on absoluutne monarhia, kus nii seadusandlik kui täitevvõim on kuningapere käes. Riigi seadusandlus põhineb islamiseadustel ning seal ei sallita teisitimõtlemist ega järgita inimõigusi. Eriti piiratud on Saudi Araabias naiste õigused, ehkki selles osas on viimastel aastatel toimunud mõningane leevenemine.

"Saudi Araabia absoluutne monarhia on pea täielikult piiranud poliitiliste ja kodanikuvabaduste rakendamist, riigis ei toimu riiklikul tasemel võimukandjate valimisi. Režiim tugineb võimu säilitamiseks kõikehõlmavale jälgimisele, eriarvamuste kriminaliseerimisele, religioonile ja etnilisele kuuluvusele ning riiklikele kulutustele, mida toetavad naftatulud," öeldakse inimõigusorganisatsiooni Freedom House ülevaates.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch märgib oma ülevaates, et Saudi Araabia kulutab miljardeid dollareid suurte meelelahutus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamiseks, et juhtida tähelepanu kõrvale riigi kehvalt inimõiguste olukorralt. Riik on küll teatanud olulistest reformidest, kuid sõltumatu kodanikuühiskonna ja kriitiliste häälte mahasurumine takistab selliseid reformipüüdlusi. Hulk inimõiguslasi ja teisitimõtlejaid on rahumeelse kriitika eest vangis või kohtu all, seisab riigi kohta koostatud profiilis.

Kahepoolsed visiidid Eesti ja Saudi Araabia vahel ei ole haruldased – möödunud suvel külastas Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Farhan Al Saud Tallinnat ning kohtus välisminister Margus Tsahkna, toonase peaminister Kaja Kallase ja Eesti - Saudi Araabia kaubanduskoja kaasesimehe Taavi Einastega.

Eelmise aasta suvel teatas välisministeerium, et Eesti valmistub Saudi Araabiaga laiapõhjalist koostöölepet sõlmima ning välisminister Tsahkna ütles toona, et ei näe konflikti suhete arendamises ebademokraatliku araabia riigiga. Koostöölepe põrkus sotside vastuseisuga.