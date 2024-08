Tsahkna: selles, et ITL Pakosta reise valideerib, huvide konflikti pole

ERR küsis Tsahknalt, kas olukord oleks läbipaistvam kui justiits- ja digiministri koht ei kuuluks Eesti 200-le.

"Ma ei oska üldse mingit seost näha, et millise erakonna liige üks või teine minister on. See, et meil on olemas valitsusel partnerorganisatsioonid, mis koondavad enda alla sadu erinevaid valdkonna ettevõtteid, siis need ongi partnerid, kellega tuleb asju arutada. Liisa Pakosta on siin absoluutselt õigel teel," vastas Tsahkna.

Tsahkna sõnul ei mõista ta, mis seos on digiministri reiside valideerimise teemaga asjaolul, et ITL-i juht on Nortal Eesti juht, Nortali juht aga teatavasti Eesti 200 asutajaliige ja suurrahastaja Priit Alamäe.

"Mis seos on sellel kõigel selle küsimusega mina aru ei saa. ITL koondab endas kümneid ja kümneid väga erinevaid ettevõtteid. ITL ongi see organisatsioon, mis esindab kogu sektorit," ütles ta.

ERR-i küsimusele, kas ta siin huvide konflikti ei näe, vastas Tsahkna, et seda ei ole.

"Ei ole. Ja ma absoluutselt ei saa aru ka sellest, miks üldse ettevõtjatesse nii halvasti suhtutakse. Ettevõtjad on need, kes loovad lisaväärtust. Ja ka nende suhtlemine riigiga, valitsusega on Eestis läbipaistev ja kõigile avatud. Nii, et selline siltide kleepimine ei ole minu arvates lihtsalt Eesti õigusriigile ja demokraatiale kohane," lausus Tsahkna.

Justiits- ja digiminister, Eesti 200 liige Liisa Pakosta teatas üle-eelmisel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Eesti Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit (ITL), mille juht on Nortal Eesti juht Ats Albre ja asepresident Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna abikaasa Anna-Greta Tsahkna, hakkab valideerima tema kui ministri välisreise ja andma soovitusi äridelegatsioonide kaasamise kohta.