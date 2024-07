Eesti arendab Saudi Araabiaga suhteid peamiselt majandushuvidest lähtuvalt

Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Farhan Al Saud saabus teisipäeva õhtul Tallinnasse ning kohtus kolmapäeval siin välisminister Margus Tsahkna, peaminister Kaja Kallase ja Eesti - Saudi Araabia kaubanduskoja kaasesimehe Taavi Einastega.

"Saudi Araabia, koos kogu Pärsia lahe regiooniga, on Eesti äridiplomaatia üks fookuspiirkondadest ja prognooside kohaselt lähikümnenditel üks maailma kiiremini kasvavaid majanduspiirkondi," ütles Tsahkna pressiteate vahendusel. "Toetame aktiivselt ka Eesti ettevõtete sisenemist ja tegutsemist nendel turgudel," lisas ta ja avaldas lootust uute koostöövõimaluste leidmiseks, sest Eesti ettevõtetel on selle kasvava turu vastu suur huvi. "Samuti ootan huviga Riyadhis 2030. aastal toimuvat maailmanäitust EXPO," märkis välisminister.

Ministeeriumi saadetud selgituste kohaselt juurutatakse Saudi Araabias uut, Läänele orienteeritud majandusmudelit ning riigi eesmärk on jõuda 2030. aastaks maailma suurimate majanduste hulka. See on aga kasvatanud Eesti ettevõtete huvi Saudi Araabia turu vastu.

Samuti märkis ministeeriumi pressiesindaja Kerstin Meresma, et Eesti riigi tugi ettevõtjatele on oluline eriti praegu, kui on vaja kaasa aidata Eesti majanduse taastumisele, aga meie ekspordi peamistel sihtturgudel on nõudlus vähenenud.

"Saudi Araabial on ressursse, et arendada uusi digitaalseid e-valitsemise lahendusi, mis on võimalus Eesti ettevõtetele eksportida meie kogemusi ja teadmist. Sellel põhineb otseselt ka kuvand Eestist kui edumeelsest riigist," sedastas Meresma.

Tema saadetud andmete kohaselt tegutsevad Saudi Araabias kõige aktiivsemalt Eesti IT- ja tehnoloogiaettevõtted nagu näiteks Nortal, Cybernetica, GScan, Ridango, Auve Tech ning sealhulgas on neid kaasatud ka megaprojekti Neom. Neom on Saudi Araabia idaserva, Punase mere põhjaosa rannikule rajatav 26 500 ruutkilomeetrine arendusala, kuhu on kavandatud tööstuspiirkond, maailmamajanduse keskus, turismipiirkond ja ainult taastuvat energiat tarbiv lineaarasula.

Kuna Saudi Araabia on alustanud oma geenipanga loomisega, on Eesti poolt huvi müüa sinna vastava valdkonna valmisteenuseid ja teha teaduskoostööd.

Lisaks on koostööpotentsiaali ka Eesti toidutööstusel ja toiduohutuse valdkonna ettevõtetel. Meresma tõi välja, et Balsnacki kartulikrõpsud on leidnud püsiva koha Saudi Araabia suurte kaubanduskettide lettidel.

"Dialoogi kaudu saame arutada ka muid Eestile olulisi teemasid," märkis välisministeeriumi esindaja.

Meresma tõi ka esile, et majanduskoostöö tugevneb ka laiemalt Euroopa Liidu ja Saudi Araabia vahel. Näiteks toimus 2023. aastal Euroopa Liidu - Saudi Araabia investeerimisfoorum ja sel aastal alustas seal tööd Euroopa Kaubanduskoda, mis tegeleb Euroopaga seotud ettevõtete toetamise, infovahetuse ja koordinatsiooniga.

Välisminister Margus Tsahkna allkirjastamas memorandumit Saudi Araabia välisministri Faisal bin Farhan Al Saudiga. Autor/allikas: Välisministeeriumi pressiteenistus / Flickr

Eesti - Saudi Araabia kaubanduse maht 72 miljonit eurot

Eesti eksportis mullu Saudi Araabiasse 29,3 miljoni euro väärtuses, kusjuures peamised ekspordiartiklid olid taimsed tooted (46,2 protsenti). Lisaks on sinna veel eksporditud masinaid ja mehaanilisi seadmeid (28,4 protsenti) ja ka puitu ja puittooteid (9,51 protsenti).

Eesti importis Saudi Araabiast 2023. aastal kaupu 25 miljoni euro väärtuses, peamine impordiartikkel oli 2023. aastal plastid ja plasttooted (74,2 protsenti).

Teenuste ekspordi maht Saudi Araabiasse on kahel viimasel aastal jäänud 10 miljoni euro kanti, import jäi alla kolme miljoni euro.

Välisministeeriumi esitatud andmete kohaselt oli Eesti kaubavahetus Saudi Araabiaga eelmisel aastal 0,1 protsenti kogu Eesti kaubavahetusest ja andis riikide järjestuses 46. koha.

Saudi Araabia otseinvesteeringute maht Eestisse seisuga 31. märts 2024 on kaks miljonit eurot. Investeeringud jagunevad üheksa valdkonna vahel. Eesti on teinud Saudi- Araabiasse investeeringuid info ja side valdkonda.

Jutuks ka sõjad ja inimõigused

Välisministeeriumi teatel arutati Tsahkna ja Saudi välisministri kohtumisel ka Venemaa agressiooni Ukrainas, olukorda Lähis-Idas ja kahepoolseid suhteid, aga Eesti tõstatas ka inimõiguste teema.

Tsahkna andis ülevaate Eesti panusest Ukraina abistamisel ja tutvustas erinevaid võimalusi koostööks. Samuti selgitas ta oma Saudi kolleegile, et vastus Venemaa agressioonile Ukrainas otsustab mitte ainult Eesti, vaid ka kogu Euroopa tuleviku ja julgeoleku.

Saudi Araabia välisminister kinnitas kohtumise järgses pressiavalduses oma riigi tugevat toetust leidmaks tee püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas.

Lähis-Ida julgeolekuolukorrast rääkides kinnitas Tsahkna, et sealsele kriisile kiire ja püsiva lahenduse leidmine on kõigi huvides ning Eesti on koos teiste Euroopa Liidu riikidega läbivalt toetanud kahe riigi lahendust. "Seetõttu toetasime maikuus ÜRO Peaassambleel Palestiina staatuse tugevdamise resolutsiooni," märkis Eesti välisminister.

Seda tunnustas oma pressiavalduses ka Saudi Araabia välisminister, kes ütles, et see on oluline teetähis, mis hoiab üleval lootust elujõulise kahe riigi lahenduse saavutamiseks.

Kommenteerides humanitaarolukorda Gazas, sõnas Tsahkna, et see on ebainimlik ja kriitiline ning ta tunnustas Saudi Araabiat panuse eest sealse humanitaarkriisi leevendamisse.

Küsimusele, kas Eesti tõstatas kohtumisel ka inimõiguste teema Saudi Araabias, vastas välisministeeriumi pressiesindaja: "Eesti tõstatas kohtumisel inimõiguste küsimuse Saudi Araabias ja jätkab selle teema käsitlemist nii Euroopa Liidu inimõiguste dialoogi kohtumistel kui teistes asjakohastes formaatides. Dialoog keskendub peamiselt tööõigustele, naiste ja haavatavate rühmade õigustele, õigusriigi põhimõtetele, põhi- ja usuvabadustele ning surmanuhtluse kohaldamisele, mille vastu EL tugevalt ja ühemõtteliselt on."

Küsimusele, miks Saudi Araabia ja Eesti välisministri pressiavalduse järel ei lubatud ajakirjanikel küsimusi esitada, vastas ministeeriumi pressiesindaja: "Kahepoolsete kõrgetasemeliste kohtumiste puhul arutatakse meediaga suhtlemise formaadid läbi võõrustajate ja külaliste vahel, et leida kõigile osapooltele sobivaim formaat, arvestades delegatsioonide soove ning võimalusi päevakavas. Kohtumistejärgsed lühikesed pressiavaldused on levinud meediaga suhtlemise vorm, mida on Eestis käinud delegatsioonide puhul varem kasutanud näiteks ka Hollandi, Põhja-Makedoonia jt delegatsioonid."

"Eesti meedial on võimalus täiendavateks küsimusteks Saudi-Araabia delegatsioonile, pöördudes nende poole läbi diplomaatiliste esinduste või kasutades Eesti välisministeeriumi abi, ent otsuse meediaga suhtlemise osas teeb delegatsioon ise," lisas Meresma.

Kahe riigi välisministrite kohtumisel allkirjastati memorandum, mis loob raamistiku välisministeeriumite vahel ametnike tasandil regulaarsete konsultatsioonide pidamiseks.

"See on tavapärane vorm suhtlemiseks riikide vahel," ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Juuni algul kirjutas ERR, et välisministeerium tahab valitsuselt heakskiitu Eesti ja Saudi Araabia vahelise üldise koostöökokkuleppe sõlmimiseks, põhjendades seda majanduskoostöö edendamise ja vastastikuse usalduse kasvatamisega. "Lepingu eesmärk on tugevdada Eesti Vabariigi ja Saudi Araabia Kuningriigi suhteid, arendades ja toetades riikide koostööd majanduse, kaubanduse, investeeringute, hariduse, teaduse, turismi ja noorsootöö valdkonnas," öeldi eelnõu seletuskirjas. Välisminister Tsahkna ütles, et ei näe konflikti suhete arendamises ebademokraatliku araabia riigiga.