Suurbritannia vähendab ülejärgmisest aastast pelletijaama toetusi

Suurbritannia valitsus jõudis kokkuleppele uues toetusperioodis puitu kütteks kasutavatele elektrijaamadele, elektri suurtootja kaotab aga pea poole praegusest toetussummast. Suurbritanniasse müüb oma toodangut ka Eesti Graanul Invest, kelle hinnangul on Suurbritannia turul toimuvat veel vara kommenteerida.

Kütteks biomassi kasutava Põhja-Yorkshire'i Draxi elektrijaama toodang moodustab Suurbritannia elektrist ligi viis protsenti ning selle biomassi kasutav jaam on klassifitseeritud süsinikuneutraalseks.

Möödunud nädala lõpus avaldas BBC, et kui mullu maksis Draxi elektrijaam 25 miljonit naela trahvi, kuna esitas valeandmeid kütteks kasutatud puidu päritolu kohta, siis elektrijaam on esitanud veel aastajagu eksitavaid andmeid, mida ametiasutused seni kontrollinud ei ole.

BBC on varem kirjutanud, et Draxil olid raieload Kanadas, kus raius pelletiks peamiselt vanu, varem tööstuslikult raiumata metsakooslusi, mis seovad hulka süsinikku. Ühendkuningriigi praegused regulatsioonid ka ei keela sellist puitu pelletiks kasutada.

Ettevõtte teatel ei oma nad Kanadas metsa ega saekaatreid ega taotle rohkem raielubasid. Viimastel aastatel on ettevõte ka vähendanud Kanada puidu kasutamist ning nende teatel oli tunamullu Kanada päritolu vaid 2,5 protsenti elektritootmises kasutatavast pelletist.

Viimastel aastatel on elektrijaam saanud Suurbritannia valitsuselt aastas ligi miljardi naela jagu toetusi. Praegune taastuvenergiatoetuste periood saab aga läbi 2027. aastaga.

Nüüd jõudis Ühendkuningriigi valitsus kokkuleppele kärpida järgmisel toetuste perioodil elektrijaama toetusi poole võrra.

Uus kokkulepe katab perioodi 2027. aastast 2031. aastani ja selle järgi kasutatakse elektrijaama vaid toena odavamale taastuvenergiale ning tuule- ja päikeserohkel ajal ei peaks jaam valitsuse hinnangul elektrit tootma.

Järgmise ajaperioodi kokkuleppe järgi peaks toetuste maht langema aastas ligikaudu 470 miljonile naelale.

Suurbritannia energiaministri Michael Shanksi sõnul teenis elektritootja eelneva kokkuleppe järgi vastuvõetamatult suurt kasumit ning uus lepe on samm säästu ja säästlikkuse poole.

Seejuures kasutab Drax ka Eesti Graanul Investi toodetud pelleteid. Tunamullu eksportis ettevõte ligi kolmandiku oma toodangust Suurbritanniasse.

Ettevõtte juhatuse liige Jaano Haidla ütles ERR-ile, et Suurbritannia energiaturul toimuvat on veel liiga vara kommenteerida, kuid Eesti tootjale on väljavaade praegu pigem positiivne.