Toronto lennujaamas paiskus reisilennuk maandumisel tagurpidi

USA-st Minneapolise St. Pauli lennujaamast startinud Delta AirLinesi reaktiivlennuk CRJ900 paiskus lumetormiga kaasnenud tugevas tuules Toronto Pearsoni lennujaamas maandumisel tagurpidi, teatasid ametnikud. Vähemalt üks kahest tiivast ei olnud enam lennuki küljes, selgub pärast õnnetust filmitud videost.

New best angle video of YYZ Delta Airlines CRJ-900 DL4819 crash. pic.twitter.com/xtF5VeWzyx — dcliving3436 (@dcliving3436) February 18, 2025

Lennuki pardal viga saanud 18 inimesest kolm said kriitilisi vigastusi, nende hulgas laps, teatas Kanada kiirabiametnik, lisaks viidi kohe haiglasse veel 15 inimest.

Delta AirLines teatas, et tema Endeavour Airi tütarettevõtte käitatava lennuki CRJ900 pardal oli 76 reisijat ja neli meeskonnaliiget. Kanada ettevõttes Bombardier valmistatud CRJ900 oli 16 aastat vana ja see mahutab kuni 90 inimest.

Kanada võimud teatasid, et asusid õnnetuse põhjust uurima.

Reisija John Nelson postitas Facebooki video tagajärgedest, millel on näha, kuidas tuletõrjeauto pritsis vett lennukile, mis lebas kõht ülespoole lumega kaetud asfaldil.

NEW: Chaos onboard as Delta passengers in Toronto were literally walking on the ceiling to escape the wreckage. Meanwhile, a flight attendant's biggest concern? Making sure no one recorded it.



Here's what we know:



15 injured, including a child; two in critical condition.… pic.twitter.com/JgoPOvl2iY — Brian Allen (@allenanalysis) February 17, 2025

Hiljem ütles ta CNN-ile, et enne maandumist ei ilmnenud midagi ebatavalist. "Me põrutasime vastu maad ja siis olime külili ja siis tagurpidi," rääkis Nelson telekanalile.

"Ma suutsin turvavöö luku lahti teha ja end maha kukutada. Mõned inimesed jäid rippuma ja vajasid abi, et nad alla aidataks, teised aga said ise alla," rääkis ta.

Pearsoni lennujaam teatas, et tegemist on tugeva tuule ja külma temperatuuriga ning lennufirmad püüdsid nädalavahetuse lumetormi tõttu segi paisatud lennugraafikus oma lende uuesti järje peale saada.

Delta lennuk maandus Torontos kell 14.13 pärast 86-minutilist lendu. Õnnetuse ajal teatatud ilmastikuolud viitasid puhangulisele külgtuulele ja lumetuisule, teatas lennuseire veebisait.

Toronto Pearsoni tuletõrjeülem Todd Aitken ütles esmaspäeva hilisõhtul, et lennurada oli kuiv ja külgtuult ei olnud, kuid mitu pilooti, ​​kellega Reuters rääkis, kes nägid juhtunu videoid, lükkasid need väited ümber.

Footage from a CCTV Camera at Toronto Pearson International Airport, appears to capture today's crash and flip of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air. It's truly a Miracle that nobody was killed in the Crash. pic.twitter.com/1qrzYPrH2l — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

USA lennuohutuse ekspert ja piloot John Cox ütles, et keskmine külgtuul oli maandumisel paremalt 19 sõlme, kuid ta märkis, et see oli keskmine ning puhangud tõusid ja langesid. "Tuul oli puhanguline, mis tähendab, et nad peavad pidevalt reguleerima kiirust, vertikaalprofiili ja külgprofiili," ütles ta pilootide töö kohta ja lisas, et professionaalsete pilootide jaoks tavapärane tegevus.

Nüüd peavad uurijad välja selgitama, miks parem tiib lennukist eraldus, ütles Cox.

Embry-Riddle'i lennundusülikooli lennuliikluse korraldamise dotsent Michael J. McCormick ütles, et tagurpidi asend muutis Toronto lennuõnnetuse üsna ainulaadseks.

"Kuid see, et 80 inimest sellise sündmuse üle elas, annab tunnistust [suurepärasest] inseneritööst ja tehnoloogiast, regulatiivsest taustast, mis on aidanud luua süsteemi, kus keegi saab reaalselt üle elada midagi, mis oleks varem talle saatuslikuks saanud," ütles ta.

Kolm varasemat juhtumit, kus lennukid maandumisel ümber läksid, olid seotud McDonnell-Douglase MD-11 mudeliga. 2009. aastal pöördus FedExi kaubalaev Tokyo Narita lennujaamas maandumisel ümber, tappes mõlemad piloodid. 1999. aastal läks China Airlinesi lend Hongkongis tagurpidi ja 315 reisijast hukkus kolm. 1997. aastal paiskus teine ​​FedExi kaubalennuk Newarkis ümber, ilma et oleks põhjustanud kellegi hukkumise.