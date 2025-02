OTSE: Riigikogu erikomisjon arutab energiapoliitikat

Erikomisjoni avalikul istungil arutatakse riigi kavandatavaid energiapoliitika otsuseid ning nende mõju rahandusele ja majandusele, teatas riigikogu pressiteenistus.

Kui koalitsiooniparteid avalikustasid hiljuti, milline on nende hinnangul Eesti energeetika tulevik ja sinna liikumise plaan, siis erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) tõi murekohana välja, et mitmete ekspertide hinnangul on valitsuse energiapoliitiline käsitlus ebarealistlik, tekitab probleeme varustuskindluses ning loob prognoosimatu hinnakujunduse.

"Tegemist on Eesti ühiskonna jaoks pikaajaliste kohustuste võtmisega, millel on strateegiline mõju meie majandusele ning energiajulgeolekule," ütles Reinsalu pressiteate vahendusel.

Avalikule istungile on kutsutud kliimaminister Yoko Alender, kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, Elering AS-i juhatuse esimees Kalle Kilk, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg, Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist, Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor Argo Rosin ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Istung algab kell 8.30 ja seda saab jälgida ka veebiülekandes.