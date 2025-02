Kose volikogu loobus tuulepargi eriplaneeringust

Kose vallavolikogu esimees Martin Medar põhjendas eriplaneeringust loobumist, öeldes, et plaanitav tuulepark halvendaks oluliselt Kose valla kui elukeskkonna väärtust.

"Arvestades tõsiasja, et tuuleparkide rajamine ei ole lahendus kõrgetele elektrihindadele, ei saa Kose vald olla nõus meie vallaruumi visuaalse risustamisega. Seda enam, et tuuleparkide mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ei ole veel päris selge ning majandusliku otstarbekuse osas pole ka riigikontrolöril selgust," ütles Medar.

Medari sõnul on keskkonnaagentuuri andmetel Kose vallas ainult kaks väikest ala, mis võiksid tuulepargi jaoks sobida. "Paraku kattuvad need ühtlasi ka kohaliku rohevõrgustikuga ega kattu valla strateegiliste suundadega, mille kohaselt tuleb säilitada rohelist elukeskkonda ja tagada elanikele kvaliteetne ning looduslähedane eluviis," selgitas Medar, kelle sõnul on ohustavad tuulikud otseselt rohevõrgustiku toimimist.

Kose vallavolikogu algatas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 2023. aasta 23. veebruaril. Planeeringust olid huvitatud Vindr Baltic OÜ, Eurowind Energy OÜ, Evecon Wind OÜ ja Enery Estonia OÜ.

Vald lükkas tagasi Ahisilla kaevandusloa taotluse

Kose vallavolikogu lükkas neljapäeval tagasi OÜ Merko Kaevandused esitatud Ahisilla lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse, millega soovitakse Ahisillale rajada ligi 25 hektari suurune kaevandusala.

Martin Medari sõnul on kohalikud elanikud rajatava karjääri vastu. "Lähimad majapidamised jäävad karjäärist vaid 250 meetri kaugusele. Kaevandamisega kaasneb nii müra, tolm kui ka sellest tulenevad mõjud elukeskkonnale. Seetõttu ei saa me anda omapoolset nõusolekut enne, kui läbi on viidud keskkonnamõjude hindamine," ütles Medar.

Ahisilla lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,82 hektarit, sealhulgas mäeeraldis pindalaga 23,03 hektarit.

Ettevõte taotles Ahisilla lubjakivikarjääri keskkonnaluba 30 aastaks. Taotletava lubjakivikarjääri ala asub Kose vallas Ahisilla külas, jäädes riigiomandisse kuuluva Paunküla metskonna 55 kinnistu keskossa, hõlmates sellest orienteeruvalt 7,5 protsenti. Kinnistu valitseja on kliimaministeerium, volitatud asutus RMK.

Medari sõnul ei tähenda volikogu otsused siiski seda, et võitlus nii tuuleparkide rajamise kui ka Ahisilla karjääri osas oleks lõplikult läbi. "Mõlemal juhul tunnetame riigi survet ja soovi kohalike inimeste tahet eirata. Seda, kas ja millisel määral meie tänaseid otsuseid vaidlustatakse, näitab aeg," ütles Medar.