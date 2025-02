Apple investeerib tollimaksude vältimiseks USA-sse pool triljonit dollarit

Donald Trump ajab agressiivset majanduspoliitikat ning ähvardab importkaupadele tollimakse tõsta. Tehnoloogiahiiglane Apple üritab aga uusi tollimakse vältida ning teatas, et investeerib USA-sse 500 miljardit dollarit.

Apple'i tegevjuht Tim Cook kohtus Valges Majas USA presidendiga ning firma avalikustas seejärel nelja-aastase investeerimise plaani. Apple teatas poole triljoni dollari suurusest investeeringust ning lubas luua 20 000 töökohta, vahendas The Telegraph.

Apple paneb enamiku oma nutitelefonidest kokku Hiinas. Washingtoni ja Pekingi vahel võib aga puhkeda kaubandussõda ning USA tehnoloogiahiid võib jääda alasi ja haamri vahele.

Apple teatas, et investeering hõlmab nii igapäevast äritegevust kui ka tarnelepinguid. Apple teatas, et avab Texase osariigis asuvas Houstoni linnas oma tehisintellekti funktsioonide jaoks suure tootmisüksuse. Firma teatas, et kavatseb hakata ostma miljardite dollarite eest kiipe, mis valmistatakse TSMC Arizona osariigis asuvas tehases.

Apple üritab ka praeguse administratsiooniga suhteid parandada. Cook toetas isiklikult Trumpi inauguratsiooni miljoni dollariga.