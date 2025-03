Trumpi lubatud tollid Kanada ja Mehhiko vastu hakkasid kehtima

Alates keskööst (kell 00.01 kohaliku aja järgi) maksustatakse Kanadast ja Mehhikost pärit importi nüüd 25-protsendise tollimaksuga ja Kanada energiatooteid 10-protsendise tariifiga.

Lisaks kahekordistub 10-protsendine tollimaksu tariif, mille Trump veebruaris Hiina impordile kehtestas.

Kanada peaminister Justin Trudeau on juba teatanud, et tema riik kehtestab vastuseks USA otsusele 21 päeva jooksul tollimaksud enam kui 100 miljardi dollari väärtuses Ameerika kaupadele. Mehhiko ja Hiina ei ole veel oma vastumeetmetest teada andnud.

USA presidendi sammud tekitasid hirmu, et oodata on inflatsiooni kiirenemist ja kõiki pooli kahjustavat kaubandussõda, isegi kui ta on lubanud Ameerika avalikkusele, et impordimaksud on lihtsaim tee riigi õitsengule. Trump on näidanud, et on valmis eirama peavoolu majandusteadlaste hoiatusi ja panema oma maine avalikkuse silmis kaalule, uskudes, et tollid võiksid parandada riigi majandusolukorda.

"See on väga võimas relv, mida poliitikud pole kasutanud, sest nad olid kas ebaausad, rumalad või maksid selle eest mingil muul kujul," ütles Trump esmaspäeval Valges Majas. "Ja nüüd me kasutame seda ära."