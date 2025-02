Edelaraudtee pole suutnud kaubavedu taastada

Kaks aastat tagasi käis Edelaraudtee AS välja plaani, et soovib taastada kaubaveo ettevõttele kuuluval Viljandi ja Tallinna vahelisel raudteel. Koostöös soojatootja Enefit Poweriga saadeti siis mööda raudteed Türilt Ida-Virumaa poole teele isegi katsepartii hakkepuitu, kuid sellest hoolimata pole siiani õnnestunud taastada 2008. aastal katkenud kaubavedu Edelaraudtee taristul.

2023. aasta juulis kirjutas ajaleht Sakala, et Edelaraudtee teeb ettevalmistusi Viljandisse Reinu teele kauba laadimiseks sobivate hoonete ja platside rajamiseks.

Edelaraudtee koos Eesti Energia kontserni kuuluva Enefit Poweriga saatis siis koguni ühe proovipartii hakkpuitu mööda rööpaid Türilt Ida-Virumaa kateldesse. Mis on saanud plaanist taastada kaubavedu Edelaraudtee taristul, selgitas ERR-ile ettevõtte tegevjuht Rain Kaarjas.

"Kui nüüd silmas pidada seda puisteainete vedu, siis perioodil, mil energiahinnad läksid käest ära, tekkis plaan koguda Kesk-Eesti metsamaterjali tootjatelt haket ja transportida see Ida-Virumaale. Proovireis sai tehtud, aga paraku esimeseks ja viimaseks see jäi," nentis Kaarjas.

Enefit Power teatas pressiesindaja vahendusel, et tegemist oli tõepoolest ainult katsepartiiga. Enefit Poweril pole praegu plaanis sellega jätkata.

Puistematerjalide laoplatsi ehitus Viljandisse toppab Kaarjase sõnul aga planeeringu menetlemise tõttu.

"See plaan oli ennekõike sellest, et me tahtsime Viljandis oleva kaubaplatsi korda teha ja kui ta on korras, siis oleks võimalik seal transportida puisteaineid ja veel vastavalt vajadusele kaupasid, aga see jäi seisma planeeringu taha. Seda planeeringut oleme me praegu vedanud ja menetlenud," rääkis Kaarjas.

"Me peame koostama veel ühe taotluse riigimaa omanikule ehk kliimaministeeriumile, kes annab siis eeldused selleks, et Viljandi linnavalitsus saaks vastava planeeringu kehtestada."

Kaarjas lisas, et Edelaraudtee on küsitlenud oma potentsiaalseid kliente ja leiab siiani, et kaubagrupid, mida praegu veetakse mööda maanteid, kuid võiksid liikuda raudteed pidi, on jätkuvalt täiesti olemas.

"Need kaubagrupid, mis liiguvad sadamatesse, on olemas, eriti Kesk-Eesti piirkonnas, näiteks Viljandi, Türi. Küsimus on, kuidas need raudteele saada. Küsimus ei olegi niivõrd hinnas, vaid pigem selles, et raudtee ei suuda olla nii paindlik kui tarvis. Raudteel oleks tarvis ikkagi suurt kriitilist massi, et vedurile vastav koosseis oleks meil olemas," selgitas Kaarjas.