RMK Aa küla planeeringuala vastu tundis ainsana huvi VKG

RMK teatas veebruari alguses, et plaanib Aa külas ligi 170 hektari suuruse maatulundusmaa hoonestusõigusega koormamiseks enampakkumist ja soovib välja selgitada, kes oleksid sellest huvitatud.

Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on valla menetluses oleva VKG biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringuga kavandatava kraft-tehnoloogial põhineva tselluloositehase rajamise võimaldamine riigile kuuluvale maa-alale.

"Kuna planeeringuala vastu näitas huvi üles ainult VKG, siis RMK tõenäoline järgmine samm on läbirääkimiste alustamine," lausus RMK meediasuhete juht Priit Luts.

Ta lisas, et kui huvilisi olnuks mitu, kuulutanuks RMK riigivara kasutusse andmiseks välja enampakkumise.

Hoonestusõiguse kestuseks on kavandatud kuni 99 aastat ning RMK on varem öelnud, et ala võib kasutada üksnes biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu elluviimiseks.

VKG tütarfirma Fiber soovib alale rajada biotoodete tehast. Varem on ettevõte öelnud, et kui maa-ala enampakkumisele pandaks, tooks see neile liigseid riske ja ajakulu. Seetõttu saatis VKG jaanuari keskel kliimaminister Yoko Alendrile kirja, kus tõi välja, et tegemist pole tavapärase metsamaa kasutusse andmise olukorraga, vaid konkreetse projekti elluviimiseks hädavajaliku sammuga.