VKG väljus RMK puidulepingust

RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. VKG kinnitas, et jätkab tööd arendusprojektiga, sealhulgas läbirääkimisi strateegilise investori kaasamiseks, kuid tänaseks pole ettevõttel veel valmidust pikaajalisi siduvaid kohustusi võtta, teatas RMK pressiteates.

10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paberipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toormest.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul jätkab RMK pärast VKG otsust tööd selle nimel, et ka riigimetsast varutud vähemväärtuslik puit saaks võimalikult suurel määral Eestis väärindatud.

"RMK-le ei ole sellel otsest mõju, sest paberipuidule on nõudlus täna ja tulevikus. VKG samm on teiste turuosaliste suhtes aus ja õiglane, sest nüüd on taas suur kogus puitu nii-öelda broneeringu alt vabastatud ja ootamas parimaid ideid, kuidas sellega Eestis kohapeal enim väärtust luua," lausus Marran.

"RMK eesmärk ei ole muutunud. Meie soov on endiselt aidata kaasa puidurafineerimise arengule Eestis, pakkudes selleks arendajatele toormekindlust ja võimalust võrdsetel alustel asuda biokeemiliselt paberipuitu Eestis väärindama," lisas ta.

VKG Fiber juhatuse liige Sten Pisang ütles, et ettevõte jätkab biotoodete tehase arendustegevustega, kuid investeerimisotsuseni jõudmiseks vajatakse täiendavat aega.

"Oleme otsustanud enne siduvate kohustuste võtmist kestvuslepingud üles öelda vastavalt senistes lepingutingimustes sätestatud võimalusele. Projekti arenedes on meil jätkuvalt huvi sõlmida RMK-ga kestvusleping metsamaterjali ostmiseks ning võimaluse avanedes oleme valmis läbirääkimisteks, kui RMK-l vastav vaba puiduressurss jätkuvalt saadaval on," märkis Pisang.

RMK pöördub konkursil teiseks jäänud ettevõtte poole

Kuna mullu käivitatud müügiprotsess nägi ette tingliku võimaluse jätkata ka teiseks jäänud pakkujaga, selgitab RMK lähemate kuude jooksul, kas Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on valmis oma tehase rajamise plaaniga edasi liikuma ja lepingusse asuma.

Teiseks uurib RMK, kas turule on vahepeal tekkinud uusi tõsiseltvõetavaid huvilisi, kellel on reaalsed plaanid ja võimekus paberipuitu sarnases mahus Eestis töötlema asuda.

Kui samaväärne huviline leitakse, on RMK-l õigus Horizoniga leping 75 päeva sees lõpetada ja alustada täiesti uut müügiprotsessi. Kui huvilist ei leita, jätkab RMK Horizoniga ning protsess kestab edasi eeldusel, et lepingupartner seda soovib.