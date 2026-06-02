X!

VKG väljus RMK puidulepingust

Majandus
Metsatööd.
Metsatööd. Autor/allikas: RMK
Majandus

Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG Fiber andis teada soovist lõpetada Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) kümneks aastaks sõlmitud kestvusleping, teatas RMK.

RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. VKG kinnitas, et jätkab tööd arendusprojektiga, sealhulgas läbirääkimisi strateegilise investori kaasamiseks, kuid tänaseks pole ettevõttel veel valmidust pikaajalisi siduvaid kohustusi võtta, teatas RMK pressiteates.

10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paberipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toormest. 

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul jätkab RMK pärast VKG otsust tööd selle nimel, et ka riigimetsast varutud vähemväärtuslik puit saaks võimalikult suurel määral Eestis väärindatud. 

"RMK-le ei ole sellel otsest mõju, sest paberipuidule on nõudlus täna ja tulevikus. VKG samm on teiste turuosaliste suhtes aus ja õiglane, sest nüüd on taas suur kogus puitu nii-öelda broneeringu alt vabastatud ja ootamas parimaid ideid, kuidas sellega Eestis kohapeal enim väärtust luua," lausus Marran. 

"RMK eesmärk ei ole muutunud. Meie soov on endiselt aidata kaasa  puidurafineerimise arengule Eestis, pakkudes selleks arendajatele toormekindlust ja võimalust võrdsetel alustel asuda biokeemiliselt paberipuitu Eestis väärindama," lisas ta.  

VKG Fiber juhatuse liige Sten Pisang ütles, et ettevõte jätkab biotoodete tehase arendustegevustega, kuid investeerimisotsuseni jõudmiseks vajatakse täiendavat aega.

"Oleme otsustanud enne siduvate kohustuste võtmist kestvuslepingud üles öelda vastavalt senistes lepingutingimustes sätestatud võimalusele. Projekti arenedes on meil jätkuvalt huvi sõlmida RMK-ga kestvusleping metsamaterjali ostmiseks ning võimaluse avanedes oleme valmis läbirääkimisteks, kui RMK-l vastav vaba puiduressurss jätkuvalt saadaval on," märkis Pisang. 

RMK pöördub konkursil teiseks jäänud ettevõtte poole

Kuna mullu käivitatud müügiprotsess nägi ette tingliku võimaluse jätkata ka teiseks jäänud pakkujaga, selgitab RMK lähemate kuude jooksul, kas Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on valmis oma tehase rajamise plaaniga edasi liikuma ja lepingusse asuma. 

Teiseks uurib RMK, kas turule on vahepeal tekkinud uusi tõsiseltvõetavaid huvilisi, kellel on reaalsed plaanid ja võimekus paberipuitu sarnases mahus Eestis töötlema asuda.

Kui samaväärne huviline leitakse, on RMK-l õigus Horizoniga leping 75 päeva sees lõpetada ja alustada täiesti uut müügiprotsessi. Kui huvilist ei leita, jätkab  RMK  Horizoniga ning protsess kestab edasi eeldusel, et lepingupartner seda soovib.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:29

Prantsuse parempopulistid püüavad jalgpallirahutustest poliitilist kasu lõigata

14:28

Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko saabus Eestisse

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:08

Jaanus Aal: poliitikud kibelevad muutma, aga majandus vajab kasvuks rahu

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

13:46

VKG väljus RMK puidulepingust

13:27

Harri Tiido: Soome memost ilmakorra murrangu teemal

13:25

Pakosta tahab kriminaalasjades e-kirjadest info kogumisele piirid seada

13:20

Saks: Venemaa tahab linnade ründamisega jätta muljet, et peab suurt sõda

13:16

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

12:26

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

01.06

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

01.06

Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine

01.06

Pašinjan lükkas tagasi Venemaa üleskutse korraldada EL-i referendum

06:55

Kohtukutse või trahv võib tulevikus inimeseni jõuda ka läbi terviseportaali

01.06

Gaasivõrk kehtestas koduklientidele 7,32-eurose püsitasu Uuendatud

01.06

Sakul ei õnnestunud A. Le Coqi ja Värska tehingut peatada

11:40

Keskmine palk kerkis esimeses kvartalis 2135 euroni Uuendatud

09:43

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

ilmateade

loe: sport

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:57

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

loe: kultuur

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

10:49

Tantsunõukogu näeb erateatrite toetuste muudatusettepanekutes ebavõrdsust

09:35

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

loe: eeter

13:16

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

13:09

Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

09:21

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Raadiouudised

13:10

Prantsusmaa soodustab elektriautode kasutamist

12:25

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

10:50

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

09:55

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

09:20

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

01.06

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

01.06

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

01.06

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

01.06

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

01.06

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo