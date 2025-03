Eraettevõtte Firefly Aerospace maandur Blue Ghost maandus edukalt Kuul

See on esimene eraettevõtte maandur, mis maandus Kuul sujuvalt, ilma kokkupõrketa ja ümber kukkumata. Seni on see õnnestunud viiel riigil, Venemaal, USA-l, Hiinal, Indial ja Jaapanil.

Järgmise eraettevõtte maandur peaks Kuule jõudma veel sel nädalal.

See on kolmas missioon USA kosmoseagentuuri NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) programmist, eesmärgiga saata eraettevõtete abil Kuule väikeseid robotmaandureid teaduslike ja tehnoloogiliste katseseadmetega, toetamaks Artemis programmi. NASA soovib programmiga elavdada eraettevõtete vahelist konkurentsi kosmosetööstuses, mis peaks missioonid ka odavamaks tegema.

Jaanuari keskel Floridast teele saadetud kahe meetri pikkune maandur kandis endaga Kuule 10 NASA katseseadet. Kosmoseagentuur maksis ettevõttele kohaletoimetamise eest 101 miljonit dollarit, maanduri pardal oleva tehnika väärtus on 44 miljonit dollarit.

Tuleva nädala neljapäeval peaks Kuule jõudma ka ettevõtte Intuitive Machines neljameetrine maandur. Intuitive Machines saatis ühe maanduri Kuu poole teele ka möödunud aastal, kuid see vajus maandumisel ümber.

Jaanuari keskpaigas alustas koos Blue Ghostiga Kuu poole teed ka Jaapani etevõtte Ispace maandur, mis läbib aga pikema teekonna ning peaks kohale jõudma kolme kuu pärast. Ka Ispace'ile on see teine katsetus pärast eelmise maanduri maandumisel purunemist 2023. aastal.

NASA soovib jätkata programmiga praeguses tempos ning viia Kuule aastas kaks maandurit, teadvustades, et mitmed missioonid ka ebaõnnestuvad.